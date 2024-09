De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) biedt een unieke kans om de groei in de productie van alternatieve eiwitten te stimuleren. Nu bedrijven tegen 2026 hun CO2-uitstoot moeten verminderen, is het tijd om te innoveren in plantaardige voedselproductie. Dit was de hoofdboodschap tijdens de Acceleration-sessie van The Protein Community (TPC) op 5 september bij TPC-partner Agrifirm in Apeldoorn. Aan de hand van praktijkvoorbeelden werd gepresenteerd hoe deze nieuwe wetgeving kan worden geïmplementeerd en ingezet als drijvende kracht om voedselsystemen via plant-based ingredienten en producten duurzamer te maken.

Data als sleutel tot vooruitgang

Wouter Staal (Climates) gaf in zijn presentatie CSRD in Food for Dummies een heldere uitleg van de nieuwe wetgeving. Hij benadrukte het belang van data om zowel te voldoen aan de richtlijnen als zakelijke kansen te benutten. Zo ontwikkelde CarbonCloud een tool om de klimaatimpact van voedselproductie snel en betaalbaar te berekenen en te verkleinen. Het inzichtelijk maken van deze impact zorgt voor transparantie in de hele keten en helpt ook vertrouwen van de consument te vergroten.

Succesverhalen uit de praktijk

Tom Grobben van De Nieuwe Melkboer deelde hoe CSRD hun bedrijfsstrategie versterkt, waarbij CO2-besparingen richting retailers en consumenten worden gecommuniceerd. Agrifirm presenteerde haar visie Tilling Towards Tomorrow, waarin CSRD wordt gekoppeld aan langetermijndoelen voor duurzaamheid in de landbouw.

Samenwerking voor grotere impact

Jeroen Willemsen (Foodvalley NL) benadrukte de gedeelde verantwoordelijkheid van grote retailers bij de implementatie van CSRD. Het evenement werd afgesloten met levendige discussies over collectieve acties, geleid door TPC, om plantaardige eiwitten winstgevend en impactvol te maken.

Erkenning voor Innovatie

Tot slot ontving Tom Grobben de Gouden Boon voor zijn innovatieve bijdrage aan de eiwittransitie, een bewijs dat kleinschalige acties kunnen leiden tot grote veranderingen in de industrie.

Foto: FoodvalleyNL