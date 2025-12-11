Creative Europe ondersteunt de vergroening van de muzieksector via GreenBeat Nexus, dat zich richt op het verkleinen van de ecologische voetafdruk van muziek en het stimuleren van systeemverandering. Vanaf januari 2026 wordt er tot 2029 in totaal €3,6 miljoen verdeeld over minstens 60 deelprojecten door GreenBeat Nexus, het nieuwe consortium dat begeleiding, training en financiële ondersteuning biedt om de groene transitie en milieuduurzaamheid van de muzieksector te versnellen.

Vanaf januari 2026 zal GreenBeat Nexus grootschalig onderzoek uitvoeren, trainingen aanbieden en €3,6 miljoen herverdelen naar minimaal 60 projecten van derden tot 2029.

De doelstellingen van het programma zijn:

het in kaart brengen van duurzaamheidsuitdagingen en best practices

het vergroten van kennis en het bevorderen van kennisuitwisseling

het bieden van financiële ondersteuning voor groene innovaties

Het programma ondersteunt duurzame werkwijzen in productie, live-evenementen, touring en digitale distributie.

Een netwerk van Green Specialists biedt op maat gemaakte begeleiding, terwijl samenwerking met beleidsmakers en instellingen zorgt voor een brede impact.

De visie van het initiatief is om duurzaamheid tot een kernprincipe te maken, waar organisaties van elke omvang van kunnen profiteren en dat bijdraagt aan een systemische verandering in het Europese muzieklandschap.

Het GreenBeat Nexus-project is geselecteerd via de Music Moves Europe-call over vergroening van de muzieksector.

Het consortium wordt geleid door INOVA+, European Music Council, The Green Room, On the Move en KEA, die gezamenlijk expertise meebrengen op het gebied van onderzoek, beleid en financiering.

Meer informatie vind je hier.

Bron: Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals