Intercos S.p.A., wereldwijd marktleider in onderzoek en ontwikkeling, productie en marketing van cosmetica en huidverzorging en haar- en lichaamsverzorging. Amarey, opgericht door de familie Illy, een innovatieve start-up gespecialiseerd in functionele producten op basis van koffie, kondigen een strategisch partnerschap aan voor onderzoek, innovatie en ontwikkeling van cosmetische grondstoffen die zijn verkregen met respect voor het milieu en volgens de principes van de circulaire economie.

Het eerste resultaat van de partnerschap is innovatieve koffieboter, die wordt verkregen uit het zilvervlies die de bonen bedekt en die wordt verwijderd tijdens het brandproces.

Koffieboter

Op het Beauty Event 2024, het evenement dat de deuren opent naar Cosmoprof 2024, de belangrijkste internationale vakbeurs gewijd aan de hele keten van de beautyindustrie, presenteren Intercos en Amarey het eerste product van deze samenwerking. Een innovatieve koffieboter met meerdere toepassingen, met buitengewone verstevigende en verzachtende eigenschappen, die nu op de markt verkrijgbaar is.

De samenwerking tussen Intercos en Amarey ontstond eind 2022. Na slechts een jaar wetenschappelijk onderzoek met een ‘Open Innovatie’-aanpak creëerden hun respectieve laboratoria een koffieboter, rijk aan actieve ingrediënten en met uitzonderlijke cosmetische eigenschappen. Het product is afkomstig van de ‘silverskin’, de zilverachtige vlies die de koffiebonen bedekt, een laag die tijdens het brandproces loslaat en die tot nu toe werd weggegooid. De ‘zilvervlies’ behoudt een klein deel vet, dat dankzij zijn speciale chemische samenstelling en chemisch-fysische eigenschappen een grote toegevoegde waarde heeft voor de cosmeticawereld.

Deze innovatieve biomimetische cosmetische component werd in 2018 ontdekt tijdens een circulair bio-economieprogramma dat werd gefinancierd door Fondazione Cariplo en Innovhub, maar het was pas door het werk aan het extractieproces voor een cosmetisch gebruik van de zilvervlies dat de laboratoria Intercos en Amarey de koffieboter bereikten.

Illycaffè nam deel aan het project door de jarenlange ervaring in onderzoek en innovatie ter beschikking te stellen en de nodige studies en analyses uit te voeren voor het gebruik van de zilvervlies als bijproduct. Via het model van de circulaire economie wordt een product dat gewoonlijk als afval werd beschouwd, opnieuw als grondstof gebruikt voor in cosmetica.

Gabriele Depta,Chief R&D Officer van Intercos Group: “We zijn enthousiast over de samenwerking met Amarey en illycaffè, omdat het ons in staat stelt om een dergelijk revolutionair onderzoeksproject snel af te ronden. In feite combineert het aandacht voor het milieu door principes van circulaire economie, waardoor we voedselafval een nieuw leven kunnen geven en de ontwikkeling van een innovatieve grondstof met meerdere toepassingen kunnen creëren. De ‘Open Innovatie’-benadering bracht ons meteen in contact met Amarey en illycaffè en we hebben het project onmiddellijk omarmd, waaruit een sterke synergie is begonnen,”

“Om het hoogste niveau van innovatie en prestaties te bereiken, heeft Intercos lang geïnvesteerd in de ontwikkeling van grondstoffen. We hebben verschillende onderzoekslijnen die gericht zijn op de mogelijkheid om bijproducten van de verwerking in de voedselketen te gebruiken omarmt, met het oog op duurzaamheid en om de waarde van ‘Made in Italy’ te belichten. De koffieboter is slechts het eerste voorbeeld van deze filosofie en op de Cosmoprof 2024, die van 21 tot 24 maart in Bologna werd gehouden, presenteerde wij de eerste gezichtspoeders die koffieboter bevatten. Er staan ons nog veel mooie projecten te wachten in naam van innovatie en samenwerking.”

Domnique Illy, medeoprichter & CEO van Amarey: “Dit partnerschap met Intercos, samen met de samenwerking van illycaffè, verenigt en versterkt de uitmuntendheid van ‘Made in Italy’ in de cosmetica- en voedingssector, en vormt een echte alliantie voor verandering. Dankzij de knowhow van Intercos, de kennis van illycaffè en ons team van experts in extractietechnieken, zijn we erin geslaagd om de zilvervlies van koffiebonen te transformeren in een grondstof met buitengewone eigenschappen: de koffieboter. Deze vooruitgang benadrukt Amarey’s betrokkenheid bij het onderzoek en de ontwikkeling van functionele producten afgeleid van de koffie en versterkt onze rol in het verkennen van het potentieel van koffie buiten zijn traditionele toepassingen. Het is een partnerschap dat jonge bedrijven zoals het onze, geboren met een sterke passie voor innovatie en het vergemakkelijken van synergieën en samenwerkingen tussen verschillende sectoren, versterkt en ondersteunt. Zoals mijn grootvader Ernesto altijd zei: ‘innovatie is gewoon een succesvolle ongehoorzaamheid’ en het is precies deze ongehoorzaamheid die onze wetenschappelijke innovatie blijft aandrijven.”

David Brussa, directeur Total Quality and Sustainability van illycaffè: “Sinds de oprichting heeft illycaffè zijn strategieën gericht op een duurzaam bedrijfsmodel en dit project geeft op de best mogelijke manier invulling aan onze waarden. We analyseren al enige tijd de productiefasen van koffie in de hele toeleveringsketen om alle mogelijke duurzame alternatieve transformaties van dit ingrediënt te identificeren. We passen het model van de circulaire economie toe om te bestuderen hoe we elementen die momenteel worden weggegooid uit het productieproces, zoals groene koffiepoeder, gebroken gebrande bonen en zelfs de zilvervlies, kunnen omzetten in een nieuw bijproduct. We willen alle mogelijke soorten afval valoriseren, omdat we weten dat ze nog steeds zeer rijk zijn aan moleculen die opnieuw kunnen worden gebruikt in andere productiecircuits. De samenwerking met Amarey, die begon met het gebruik van het zilvervlies, leidt tot de ontwikkeling van verdere projecten gebaseerd op de principes van de circulaire economie