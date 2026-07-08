Het volume aan elektrisch afval dat correct is ingezameld en verwerkt is in de periode van 2010 tot 2024 ruim verdubbeld. Dat blijkt uit het rapport The Dutch WEEE Flows 2024, een grootschalige studie die alle meerjarige trends op het gebied van elektrisch afval nauwkeurig in kaart brengt.

In 2010 produceerden we in Nederland nog 309 miljoen kilo elektrisch afval, waarvan 39% (ruim 120 miljoen kilo) correct werd ingezameld en verwerkt. In 2018 steeg het volume naar 334 miljoen kilo, waarvan ongeveer 50% op de juiste manier werd ingezameld. In 2024 was het volume 373 miljoen kilo, waarvan 68,5% (ruim 255 miljoen kilo) via het formele systeem ingezameld en verwerkt werd. Wanneer rekening wordt gehouden met export voor hergebruik komt het effectieve inzamelingspercentage zelfs uit op 71,2%.

Bijdrage aan grondstoffenzekerheid

De totale hoeveelheid elektrische en elektronische apparatuur in Nederland bereikte in 2024 een recordniveau van 6,8 miljard kilo. Dat komt neer op gemiddeld 377 kilo per inwoner. Vooral zonnepanelen, warmtepompen, airconditioners en elektrische fietsen zorgen voor een sterke groei van dit volume. Dit zal uiteindelijk ook weer leiden tot een grotere hoeveelheid elektrisch afval die de komende jaren vrijkomt. Omdat Stichting OPEN dankzij een uniek netwerk met sorteerders en hoogwaardige verwerkers in staat is om van elke 100 kilo aan elektrisch afval minimaal 80 kilo aan nieuwe grondstoffen te maken, betekent dit een enorme bijdrage aan de grondstoffenzekerheid in Nederland en Europa.

De studie geeft ook een gedetailleerd beeld van de stromen die niet goed worden ingezameld en laat daarmee zien waar er nog winst te behalen valt. Zo blijkt dat er zo’n 645 miljoen kilo aan apparaten ongebruikt in kasten of op zolders in Nederlandse huishoudens wordt bewaard. Daarnaast komen er nog altijd veel apparaten terecht in het restafval of buiten de gecertificeerde recyclingketen. In totaal ging het in 2024 om ongeveer 117 miljoen kilo aan deze zogenaamde ‘lekstromen’ die Stichting OPEN op verschillende manieren probeert te verkleinen met maatregelen op basis van inzichten uit dit rapport. Zo wordt er gewerkt aan een betere registratie van export en is er een stimuleringsregeling om illegale verwerking minder aantrekkelijk te maken. Om het aantal elektrische apparaten, lampen en batterijen in het restafval te verlagen zijn er onder de vlag van Wecycle het hele jaar door publiekscampagnes om de bewustwording onder consumenten hierover te vergroten. Recent onderzoek in opdracht van Stichting OPEN naar restafval laat zien dat hier nog altijd veel winst te behalen is.

Jan Vlak: ‘Noodzaak afgifteplicht onverminderd groot’

Algemeen directeur Jan Vlak van Stichting OPEN: “Deze studie bevestigt het beeld dat ook al naar voren kwam uit ons recent gepubliceerde jaarverslag 2025, namelijk dat we elk jaar opnieuw een hoger inzamelpercentage bereiken en dus op de goede weg zijn. We liggen ook op schema van de afspraken die wij gemaakt hebben met de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) en het bijbehorende groeipad. Maar we zijn er nog niet. Om de inzameldoelstelling te halen moeten we de komende twee jaar nog eens 60 miljoen kilo extra inzamelen. Deze studie helpt ons bij het formuleren van doelgerichte acties die daaraan bijdragen. Dat kunnen we niet alleen. Naast onze eigen inspanningen blijft de noodzaak van de invoering van de afgifteplicht voor bedrijven dan ook onverminderd groot.”

Over het onderzoek

Het rapport The Dutch WEEE Flows 2024 is opgesteld door UNITAR en Stichting OPEN en biedt een compleet overzicht van de stromen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) in Nederland. Het rapport wordt periodiek (elke 6-8 jaar) uitgebracht. In het onderzoeksrapport komen alle verschillende informatiebronnen samen tot een breed en compleet meerjarig overzicht. Het onderzoek brengt onder meer de hoeveelheid op de markt gebrachte apparatuur, de ontstane e-waste, de inzameling, recycling en lekstromen in kaart. Daarnaast heeft Stichting OPEN in 2025 drie onderzoeken laten uitvoeren naar elektrische apparaten, batterijen en lampen in het restafval. Alle onderzoeken zijn openbaar en hieronder te downloaden.