Cornelissen Groep heeft haar duurzame wagenpark uitgebreid met 69 nieuwe Volvo-trucks. Met de aanschaf van 62 Volvo FH-trekkers op Bio-LNG en 7 Volvo FM Electric-trucks blijven ze significante stappen zetten richting een groenere toekomst.

“Onze toewijding aan de energietransitie is serieus. We streven ernaar om tegen 2028 een CO2-reductie van 50% te realiseren. Dit doen we niet alleen omdat onze opdrachtgevers dit van ons verwachten, maar ook omdat wij zelf geloven in een uitstootvrije toekomst. Als vervoerder kiezen we daarbij voor de beste Total Cost of Ownership (TCO) oplossing. Peter Leegstraten, Manager Inkoop en Innovatie, legt uit: “De nieuwe Volvo-trucks vervangen een groot deel van onze huidige diesel- en gastrucks. Bio-LNG zien we als een waardevolle transitiebrandstof en waar mogelijk zetten we elektrische vrachtwagens in. Volvo biedt voor beide situaties een passende oplossing.”

Hoge brandstofefficiëntie en aantrekkelijke kilometer-kostprijs

Voor het eerst voegen we Volvo-trucks toe aan ons wagenpark. “De LNG-motoren van Volvo-trucks zijn gebaseerd op de dieselmotor, waardoor ze comfortabel rijden en een hoge brandstofefficiëntie hebben. Dit beïnvloedt het verbruik en daarmee de kilometer-kostprijs positief. Door de lage CO2-uitstoot hebben deze Bio-LNG-trucks bovendien een gunstige VECTO-score, wat voordelen oplevert bij tolheffingen die gebaseerd zijn op CO2-uitstoot.”

In plaats van diesel te vervangen door HVO, kiezen we bewust voor trucks op Bio-LNG. “Bio-LNG wordt geproduceerd uit grondstoffen met een herkomst dichterbij, waardoor wij denken dit beter te kunnen monitoren. Het is goed verkrijgbaar in de landen waar we operationeel zijn en kent een groter CO2-reductiepotentieel. We verwachten dat de vraag naar HVO-grondstoffen sneller zal stijgen, wat de prijs en beschikbaarheid van HVO nadelig beïnvloedt ten opzichte van Bio-LNG. Daarom zullen we de komende jaren nog meer inzetten op Bio-LNG.”

Vooruitstrevende technologie en veiligheid

De 62 gas-powered Volvo FH-trekkers zijn uitgerust met een 225 kg-brandstoftank en een nieuwe, efficiëntere 460 pk-motor. Een aantal ervan is gekeurd voor LZV, wat efficiëntere transporten mogelijk maakt. De trucks voldoen aan de nieuwste veiligheidsnormen volgens de General Safety Regulations (GSR) en zijn voorzien van een dodehoekcamera en extra zijruiten bij het slaapgedeelte van de cabine. Bij het achteruitrijden wordt de radio automatisch gedempt. Voor extra chauffeurscomfort hebben we gekozen voor I-Park Cool.

Uitstootvrije winkeldistributie, zeven dagen per week

Naast de trucks op Bio-LNG hebben we zeven Volvo FM Electric-trucks aangeschaft. De elektrische trucks van Volvo zijn geschikt voor diverse inzetten. “De goede ervaringen van andere vervoerders gaven ons het vertrouwen om Volvo Trucks als nieuw merk aan onze vloot toe te voegen. Een bijkomend voordeel is dat de FM Electric-trekkers snel geleverd konden worden.”

De elektrische trucks zullen zeven dagen per week intensief worden ingezet voor winkeldistributie over relatief korte afstanden, vooral in het midden, zuiden en westen van het land. Daarbij rijden de vrachtwagens twee tot vier ritten per dag.

Het bijladen gebeurt ’s nachts, met soms een laadsessie tussen de ritten door. Hiervoor hebben we drie laadpleinen aangelegd, met twee laadpalen in Nijmegen, vier in Zwolle en acht op onze locatie in Tilburg. “We verwachten snel verder te schalen met de elektrificatie van ons wagenpark.”

Goede training voor optimaal gebruik van de trucks

De uitlevering van de trucks gebeurt vanuit verschillende Volvo Trucks-dealers, verspreid over het land en dicht bij onze standplaatsen. “Onze interne trainer en mentorchauffeurs zijn door de driver trainers van Volvo Trucks opgeleid om de elektrische en LNG-trucks optimaal te gebruiken. Zij kunnen de chauffeurs die ermee gaan rijden nu trainen”, zegt Peter Leegstraten tot slot.