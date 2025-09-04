Corendon Dutch Airlines is de eerste luchtvaartmaatschappij ter wereld die het toiletpapier van The Good Roll aan boord introduceert. Met deze samenwerking ondersteunt de luchtvaartmaatschappij de bouw van veilige en schone toiletten in Ghana, waar The Good Roll zich dagelijks voor inzet. Het bedrijf investeert 50% van haar nettowinst in de realisatie van sanitaire voorzieningen in gemeenschappen waar toegang daartoe geen vanzelfsprekendheid is. Plus in educatie over hygiëne in de buurt van scholengemeenschappen.

De introductie van The Good Roll bij Corendon Dutch Airlines volgt op een eerdere stap van Corendon Hotels & Resorts, die al zijn overgestapt op het duurzame bamboe toiletpapier. Met de uitbreiding naar de luchtvaart wordt de samenwerking naar een hoger niveau getild. Op jaarbasis worden 4.320.000 velletjes toiletpapier gebruikt in de Corendon vliegtuigen.

Een samenwerking met betekenis

Gertjan van den Berg, inkoper bij Corendon: “De keuze voor The Good Roll past bij de maatschappelijke betrokkenheid van Corendon. Wij zijn zelf ook actief in Afrika, onder meer met het aanleggen van waterputten in Gambia. Dit sluit goed aan bij het doel van The Good Roll om toegang tot basisvoorzieningen voor iedereen mogelijk te maken.”

Impact op de grond en in de lucht

Josje Noë, Account Manager bij The Good Roll: “Bij The Good Roll draait alles om impact maken, naast dat we schone sanitaire voorzieningen toegankelijk maken en educatie op dit onderwerp aanbieden in Ghana werken we ook samen met ruim 1.500 boeren in Ghana die bamboe op hun land groeien. Door hen een eerlijke prijs te betalen voor een gewas dat voorheen als onkruid werd gezien, kunnen we ook hier levens verbeteren. Zo helpen we niet alleen de 2.3 miljard mensen die wereldwijd geen toegang hebben tot sanitaire voorzieningen, maar ook het grote gedeelte van boeren in Ghana die onder de armoedegrens leven. Dat een partner als Corendon deze missie omarmt op de grond en in de lucht, maakt ons trots.”

Over The Good Roll

The Good Roll maakt 100% boomvriendelijk toiletpapier van bamboe of gerecycled papier. Het papier is duurzaam geproduceerd, plasticvrij verpakt en bevat geen geur- of kleurstoffen. Daarnaast creëert The Good Roll werkgelegenheid en eerlijke inkomsten voor lokale boeren in Ghana. Met de opening van onze eigen fabriek hebben wij controle over de hele keten, van bamboeplant tot wc-rol en bouwen wij toiletten voor gemeenschappen die dat het hardst nodig hebben.