Met de innovatie CORE Titan won Team CORE uit Son eerder deze week de juryprijs voor dé Brabantse Circulaire Innovatie van 2022. De publieksprijs van de tweede editie van de Brabantse Circulaire Innovatie Top 20 ging naar Struikroven. Team CORE wint een bedrag van € 3000 en Struikroven ging naar huis met een cheque van € 1000.

Dirk van Meer, CEO van Team Core: ‘Voor ons is dit echt geweldig. We zijn een studententeam opgericht in 2018 en we hadden al het plan om meer kennisinstellingen te gaan benaderen en dit op die manier op te tillen naar een Brabant breed living lab. Geweldig dat we dat grote plaatje nog verder kunnen doorzetten met deze prijs. Alle ideeën die voorbij kwamen waren te gek. Absoluut niet verwacht.’

Juryvoorzitter Jacqueline Cramer lichtte de keuze van de jury toe: ‘We hadden het nog wel even moeilijk na die fantastische pitches, want er zaten echt pareltjes tussen, met bedrijven die hele grote stappen zetten.’ Over de winnaar vervolgt Cramer: ‘CORE Titan is een start-up met een innovatief product, ontwikkeld door studenten. Het bedrijf heeft grote potentie te kunnen groeien.’

Bernice Kamphuis, oprichter van Struikroven: ‘Met struikroven brengen we circulariteit echt in de uitvoering en dicht bij de mensen. Iedereen kan er meteen onderdeel van uitmaken. Met 2 mensen en 5 lokale teams gaan we mensen oproepen om zich aan te melden en te groeien naar 15 teams. We zitten in een spannende tijd van opschaling maar willen ook die landelijk missie halen om het in wet en regelgeving te krijgen.’

De bekendmaking vond op 7 februari plaats tijdens een speciale live-uitzending ter gelegenheid van de Nationale Week van de Circulaire Economie vanuit The New Block op Strijp-S in Eindhoven. De volledige top 20 kwam aan bod in korte filmpjes die de genomineerden zelf hadden opgenomen. De vijf beste inzendingen mochten hun innovaties pitchen, waarna de jury vragen kon stellen. Op basis daarvan is de uiteindelijke winnaar kozen. Tijdens de uitzending kreeg het publiek de kans om te stemmen en zo te beslissen over de publieksprijs.

Over TITAN

In de recycling industrie komen veel batterijbranden voor. Zoveel zelfs dat het de nummer 1 oorzaak is van branden in de metaalrecycling en de nummer 3 oorzaak in de papierrecycling industrie. Genoeg reden voor Team CORE om het probleem op te lossen. Dit doen zijn middels TITAN, een shredder die werkt met een speciale zoutoplossing. Hierdoor kunnen elektronische producten en batterijen veilig worden omgezet in plastic metaal mixen, zonder dat er brand ontstaat. Waardoor hogere recycle percentages onder veiligere omstandigheden kunnen worden behaald.

Over Struikroven

Elk jaar gaan er honderden voetbalvelden aan bestaand groen verloren, omdat het moet wijken voor de komst van nieuwbouw en/of renovatie van woonwijken. Struikroven redt het bestaande groen uit voor-en achtertuinen en geven het in de omgeving een nieuwe bestemming. Dit doen ze met en voor bewoners uit de omliggende buurt. Het groen krijgt een tweede leven in tuinen van omwonenden, op plekken in de openbare ruimte (parken, schoolpleinen) of in Roverstuinen (logeertuinen). Dit doen ze in opdracht van woningcorporaties, gemeenten of projectontwikkelaar.

Over de Brabantse Circulaire Innovatie Top 20

De Brabantse Circulaire Innovatie Top 20 brengt initiatieven voor het voetlicht die tot de verbeelding spreken en laten zien wat een circulaire economie kan betekenen voor Noord-Brabant. De organisatie is in handen van VNO-NCW Brabant Zeeland, i.s.m. de provincie Noord-Brabant, de BOM en ABN Amro. In Brabant werkt VNO-NCW Brabant Zeeland samen met deze partijen aan een versnellingsprogramma om ondernemers die circulair willen ondernemen, te ondersteunen.