Consument steeds kritischer op online leveringen. Krijgen we een Send Back Sunday ?

Online consumenten worden steeds kritischer wanneer het gaat om online leveringen en de recyclebaarheid van de verpakkingen. Een kwart van de respondenten geeft zelfs aan niet meer bij een winkel online te bestellen als het verpakkingsmateriaal moeilijk recyclebaar is. Ook hebben consumenten een sterke voorkeur voor papier en kartonnen verpakkingen en 72% van de Nederlanders en 62% van de Vlamingen willen het liefst zo min mogelijk plastic verpakkingsmaterialen ontvangen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van DS Smith, de wereldwijde leverancier van duurzame verpakkingsoplossingen.

Het onderzoek wijst bovendien uit dat een duidelijke meerderheid van de Nederlanders en Belgen aangeeft minder of zelfs helemaal niet meer online bij een bedrijf te bestellen na een product beschadigd te hebben ontvangen. In 2018 was dat nog een op de drie. Daarnaast bestaat er een sterke voorkeur voor recyclebare verpakkingen. In aanloop naar Black Friday liet het bedrijf in meerdere landen onderzoek doen naar de ervaring van consumenten met verpakkingen van hun online bestellingen. Massale kortingen rondom het evenement, dat dit jaar rondom vrijdag 26 november plaatsvindt, zullen naar verwachting wederom tot grote hoeveelheden bezorgingen leiden. De rol van verpakkingen daarin steeds belangrijker. Ongeveer 70% van de Vlamingen en 80% van de Nederlanders geeft aan minimaal één keer per maand een online bestelling te doen.

Bijna de helft van alle Vlamingen en meer dan de helft van alle Nederlandse correspondenten ontvangt ieder jaar wel een beschadigde verpakking, productverpakking of product. Een eerder onderzoek uit 2018 in opdracht van DS Smith liet zien dat een derde van de consumenten het shoppen bij een online winkel vermindert of zelfs helemaal beëindigt na het ontvangen van een beschadigd product. In 2021 is dat percentage sterk toegenomen naar 58%. Benelux shoppers lijken daarmee een stuk minder vergevingsgezind dan gemiddeld: van de ondervraagde consumenten in Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overweegt 40% minder of helemaal nooit meer een merk online te bestellen na een product beschadigd te hebben ontvangen.

Stefano Rossi, Packaging CEO DS Smith: “Dit onderzoek laat zien dat consumenten het zat zijn om beschadigde pakketjes te ontvangen. Gelukkig bestaat er een oplossing: een van de meest effectieve manieren om ervoor te zorgen dat pakketjes op een veilige manier worden geleverd, is het gebruiken van de juiste verpakking. Naast de financiële en emotionele kosten hebben bezorgen en retourneren ook milieubelastende effecten. Wij werken nauw samen met onze klanten om de optimale verpakking te ontwerpen, iedere keer weer. Daarbij gaat het om verpakkingen die producten beschermen, een geweldige uitpakkingservaring bieden en zo min mogelijk milieubelastend zijn.”

Het bedrijf geeft aan dat het uitvoeren van verpakkingstests de kans op schade aanmerkelijk vermindert. Met de DISCSTM technologie heeft het bedrijf het enige “e-commerce only” testcentrum voor verpakkingen in de Europese Unie.