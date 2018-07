CONO Kaasmakers stapt over op GMO-vrij voeren

De volgende stap in verduurzamen bij CONO Kaasmakers, de makers van onder andere Beemster kaas, is gegarandeerd GMO-vrije kaas vanaf 2020. Voorzitter Klaas Sluis: “ Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij onze coöperatie. De koeien van onze veehouders eten voornamelijk gras. Om ze in topconditie te houden worden ze, als nodig, bijgevoerd. Onze melkveehouders schakelen nu gefaseerd om naar gecertificeerd GMO-vrij krachtvoer. Dit betekent dat er in hun voer gegarandeerd geen elementen zitten die genetisch gemodificeerd zijn. In 2020 kunnen we met trots zeggen dat al onze kaas GMO-vrij wordt gemaakt.”

Succesvolle pilot

Met het Caring Dairy programma verduurzamen de 460 melkveehouders van de boerencoöperatie uit de Beemster al 10 jaar lang hun bedrijven onder het motto; blije koeien, blije boeren, blije aarde. Dit heeft onder andere geresulteerd in het hoogste percentage weidegang van Nederland en de ontwikkeling van het KoeKompas. De afgelopen 12 maanden heeft CONO middels een pilot met eigen melkveehouders ervaring opgedaan met GMO-vrij voeren en met apart ophalen en verwerken van deze melkstroom. Alles volgens de zogenaamde VLOG-certificering.

VLOG gecertificeerd is GMO-vrije kaas

Grietsje Hoekstra, duurzaamheidsmanager bij CONO Kaasmakers: “Afgelopen juni hebben we de pilot geëvalueerd en ter plekke de eerste heerlijk smedige ‘VLOG-kaas’ aangesneden en geproefd. Met de kennis en ervaring die de pilot onder de eerste veehouders heeft opgeleverd kunnen we nu in fases gaan opschalen tot al onze leden VLOG gecertificeerd zijn. Ook de rest van de keten, van melktransport tot de rijping van CONO-kaas, wordt VLOG gecertificeerd. De afkorting VLOG staat voor Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik. Voor melkveehouders houdt dit in dat de melkkoeien geen voer mogen eten waarin zich G enetisch ge M odificeerde O rganismen bevinden, zoals dat bijvoorbeeld kan voorkomen in soja dat buiten Europa is geteeld. Vers gras en zelf geteeld ruwvoer is allemaal GMO-vrij.

GMO-vrij voeren wordt beloond met premie

Joost Ruijter, CONO melkveehouder; “ De pilot op ons bedrijf was een succes. Ik ben erg tevreden over de gezondheid en productie van de melkkoeien met het nieuwe GMO-vrije voer. Dat onze koeien veel in de wei staan en al veel gras eten, maakt het minder ingewikkeld om deze stap te zetten. Maar het is natuurlijk wel een extra inspanning, die CONO beloont met een extra premie. Dat maakt het mogelijk om steeds verder te verduurzamen.”

Premium kaas, premium dierwelzijn

“Wij maken met Beemster kaas en onze andere merken een premium kaas” aldus Wim Betten, algemeen directeur van CONO Kaasmakers. “Premium kaas betekent bij ons niet alleen een geweldige smaak, maar ook premium dierwelzijn en milieu. Daar zetten we ons al jaren voor in en dat blijven we doen, want… Echte kaas komt uit de Beemster! “

Fotobijschrift: De VLOG pilotgroep met algemeen directeur Wim Betten, managing director export Jan Roelofs en duurzaamheidsmanager Grietsje Hoekstra van CONO Kaasmakers.