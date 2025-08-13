Concordia Damen heeft opnieuw een hybride CDS Tanker 110 opgeleverd. VOF Generation, gevormd door Danny en Wim Mourik en Sergei Mulder, neemt het schip ‘mts Generation’, in de vaart. Het nieuwe schip wordt ingezet voor het vervoer van minerale oliën over de Rijn.

Groot laadvermogen, lage weerstand



De CDS Tanker 110 is ontwikkeld met oog voor efficiëntie, bedrijfszekerheid en duurzaamheid. Met een lengte van 110 meter, een breedte van 11,45 meter en een geladen diepgang van 3,30 meter, biedt het schip een indrukwekkende laadcapaciteit van 2.868 ton – ongeveer 200 ton meer dan vergelijkbare scheepstypen in de markt. Dankzij het slimme ontwerp is de mts Generation niet alleen zeer geschikt voor het varen in ondiepe wateren, maar ook milieuvriendelijk in gebruik per ton vervoerde lading.

Duurzame voortstuwing met batterijondersteuning



De mts Generation is uitgerust met een hybride aandrijfsysteem, voorzien van Equadrives van Verhaar Omega en een batterijpakket van EST-Floattech. EMS verzorgde de integratie van het complete aandrijvingssyteem en de elektrotechniek aan boord. Deze configuratie zorgt voor een stillere, schonere en efficiëntere operatie, waarbij piekvermogens slim worden opgevangen door de batterijcapaciteit.

Klant aan het woord



Danny Mourik, mede-eigenaar van de VOF Generation, kijkt tevreden terug op het bouwtraject: “We zijn zeer tevreden over hoe het bouwproces is verlopen. Het team van Concordia Damen luisterde naar onze wensen en zette die om in concrete oplossingen. Voor ons was het belangrijk dat deze tanker een bewezen model is: betrouwbaar en efficiënt. Vooral het feit dat we bij een diepgang van 3,30 meter maar liefst 2.868 ton lading kunnen vervoeren, is voor ons een groot pluspunt. Dat sluit perfect aan bij ons businessmodel: nét dat stapje extra. Het resultaat is een schip waarmee we vol vertrouwen de vaart ingaan.”

Betrouwbare partner in nieuwbouw



De CDS Tanker 110 is het nieuwste resultaat van Concordia Damen’s succesvolle serie tankers, die wordt gekenmerkt door onder meer een grotere ladingcapaciteit, een doordacht ontwerp en betrouwbare prestaties in de praktijk. Dankzij het modulaire ontwerp zijn maatwerkoplossingen zoals alternatieve, milieuvriendelijke aandrijfsystemen, diverse ladingconfiguraties of andere klantwensen eenvoudig te integreren. De serie speelt daarmee in op de eisen die binnenvaartondernemers én opdrachtgevers stellen aan duurzaamheid en inzetbaarheid.

Chris Kornet, managing director bij Concordia Damen: “We zijn Danny Mourik en Sergei Mulder dankbaar voor hun vertrouwen in onze werf en onze vaste afbouwer CCM3 en wensen hen, Wim Mourik en hun bemanning vele succesvolle en veilige reizen toe.”