KVK publiceert jaarlijks een lijst met 100 innovaties van het midden- en kleinbedrijf. De hoofdjury heeft Concord Neonatal aangewezen als overall winnaar van de 19e KVK Innovatie Top 100. Het bedrijf wil een nieuwe standaard zetten in de geboortezorg. Dit doen ze met hun innovatie: de Concord Birth Flow. Deze oplossing maakt het mogelijk om een pasgeborene te stabiliseren en/of reanimeren met intacte navelstreng, dicht bij de moeder.

Greet Prins, voorzitter Raad van Bestuur KVK:“De Concord Birth Flow is een heel mooie innovatie. Het product raakt direct aan een gevoel van belang en urgentie. De hoofdjury heeft deze innovatie unaniem gekozen als overall winnaar.”

Categoriewinnaars

Panels van innovatie-experts selecteerden de 100 finalisten uit ruim 225 inzendingen. De juryleden hebben alle nominaties beoordeeld op impact voor de branche en samenleving, originaliteit, verkrijgbaarheid, gerealiseerde omzet en groeipotentie. Dit jaar zijn de 100 finalisten onderverdeeld in 5 categorieën: circulaire economie, energietransitie, arbeidsmarkt en samenleving, voeding, water en infrastructuur en gezondheid en zorg. Na de beoordeling door de innovatie-experts volgde een publieke stemronde. Uiteindelijk is zo een top drie per categorie gekozen.

De top drie per categorie

Gezondheid en Zorg

Vakjurylid en uitgever van zorgbladen Pierre de Winter over de winnaar: “Een mooi concept. Op naar standaard aanwezigheid in elke ziekenhuis.”

Concord Neonatal. Technologie voor stabilisatie van pasgeboren baby’s Juvoly. Spraaktechnologie voor het samenvatten van gesprek met patiënt in een medisch verslag. PharmaSwap. Platform voor vraag en aanbod van geneesmiddelen

Circulaire economie

Vakjurylid Mark Suurbier, eigenaar duurzaam kookmerk Combekk, zag veel goede inzendingen dit jaar. “Zodra duurzaamheid marketing wordt zijn we op de goede weg”

FashionPower. Gerecycled dope dyed koffiegaren No Waste Army. Een platform en community tegen voedselverspilling Solinatra Europe. Biomateriaal dat plastic voor eenmalig gebruik vervangt

Arbeidsmarkt en Samenleving

HackShield Future Cyber Heroes. Game die kinderen en (groot)ouders leert hoe je veilig online kunt ATsence. Ezwayz app ondersteunt navigatie bij visuele beperking Huurprijshulp. Juridische dienstverlening voor handhaving van huurrecht

Energietransitie

Duurzame ondernemer en vakjurylid Guido Dalessi is onder de indruk van de categoriewinnaar Newton Energy Solutions: “Het verlies van 1% per dag is indrukwekkend voor een systeem met een relatief volumesysteem.”

Newton Energy Solutions. NEStore warmtebatterij met laag energieverlies en hoge opslagcapaciteit Zonneplan. Zonneplan Nexus thuisbatterij met AI aansturing Lobster Robotics. Optische zeebodemkaarten met hoge resolutie

Voeding, Water en Infrastructuur

SnackFuture. Duurzame en gezonde snacks Colsen. Stikstofwinning uit mest of rioolwater Prince. Gecertificeerde klemring voor trekvaste koppelingen voor PVC en PE-leidingen.

Impact mkb

De kracht van de KVK Innovatie Top 100 is laten zien waartoe het Nederlandse mkb in staat is. Aan de verkiezing is bewust geen (geld)prijs verbonden, de winnaars ontvangen een award.