IT-dienstverlener Conclusion Mission Critical en Ecowende, bouwer van het offshore ecologische windpark Hollandse Kust West, slaan de handen ineen om het digitale fundament onder het windpark te leggen. Het digitale landschap vormt de basis voor zowel de technische monitoring, die bewaakt of alle systemen blijven functioneren zoals ze moeten, als voor het verzamelen van ecologische data. Conclusion AMIS vult deze samenwerking aan met een centraal dataplatform dat alle technische en ecologische data samenbrengt en toegankelijk maakt voor analyse.

IT4OT als betrouwbare basis

Conclusion Mission Critical zorgt voor een ‘Always On’-omgeving, zodat de systemen van het windpark altijd veilig en betrouwbaar blijven werken. Deze Information Technology for Operational Technology (IT4OT)-omgeving verbindt turbines, operationele systemen, sensoren en monitoringtools met elkaar en zorgt dat alle data continu beschikbaar is. In nauwe samenwerking met Ecowende stemt Conclusion Mission Critical de inrichting van deze omgeving af op de eisen die gelden voor zowel de techniek als het natuuronderzoek. Zo ontstaat een solide basis waarop alle processen betrouwbaar en ononderbroken kunnen functioneren.

Datagateway en -opslag

Waar Conclusion Mission Critical het IT4OT-fundament neerzet, bouwt Conclusion AMIS daarop voort met een centrale datagateway en -opslag. Deze omgeving verzamelt, structureert en ontsluit alle relevante data, variërend van de technische prestaties van de turbines tot de meetgegevens van sensoren die onderwaterleven en vogelmigratie monitoren.

Erik van Dijk, Senior Project Manager bij Conclusion Mission Critical, zegt: “De samenwerking met Ecowende laat zien hoe belangrijk een betrouwbaar IT-fundament is voor projecten die zowel technologisch als ecologisch complex zijn. Door de IT4OT-omgeving in te richten, zorgen we ervoor dat operationele systemen en ecologische monitoring naadloos samenwerken. Deze continuïteit is onmisbaar voor de natuurvriendelijke ambities van Ecowende én voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de dagelijkse operatie. We zijn trots dat we met onze expertise kunnen bijdragen aan een project dat energieopwekking en ecologische verantwoordelijkheid combineert.”

Douwe Visser, IT manager bij Ecowende, vertelt: “Ecowende heeft in Conclusion Mission Critical een ervaren partner geselecteerd voor het remote monitoren van complexe operationele-technologieomgevingen. Met deze keuze bouwen we voort op de ruime ervaring van Conclusion Mission Critical, onder meer in de offshore-windsector. Daarnaast verzekeren we ons van een technisch robuuste én cybersecure oplossing die maximale operationele betrouwbaarheid biedt.”