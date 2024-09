De community ‘FM Circulair’ is inmiddels 6 maanden actief en markeert een mooie stap in de transformatie van de Facility Sector naar duurzaamheid. Het initiatief dat voorkomt uit de succesvolle samenvoeging van de Buyer Group Facilitair (inkopers) en de Koplopersgroep Facility Management (aanbieders) streeft ernaar de sector richting een circulaire en uiteindelijk regeneratieve toekomst te bewegen. De programma’s VANG Buitenshuis en MVI van Rijkswaterstaat hebben met adviesbureau PHI Factory en een grote groep deelnemende organisaties een bijzonder programma neergezet.

Het momentum bouwt zich op

Eind 2023 ging de promotie van start, en de belangstelling was direct overweldigend. Waar initieel uit werd gegaan van 20-30 aanmeldingen staat de teller nu op 45, meteen stevige kern van 30 actieve deelnemende organisaties die bij elk van de sessies aanwezig zijn. Tussen deze deelnemers is een mooie diversiteit van aanbestedende diensten zoals DJI, TU/e en UWV en aanbieders zoals Vitam, Vebego en Vermaat.

Doel en ambities

Met een focus op cruciale thema’s zoals gedragsverandering, minder consumptie van spullen, data & meten, regeneratie en innovatieve samenwerkingsmodellen, streven de deelnemers ernaar een kantelpunt te bereiken dat de gehele FM-sector inspireert tot duurzame vernieuwing. Om dit te concretiseren is er een beloftedocument opgesteld, de gezamenlijke ambitie luidt als volgt: “De komende 2 jaar werken wij in de keten van ‘FM Circulair’ aan circulair Facility Management, welke wij zullen verankeren in een ondertekend actieplan richting regeneratief FM, waarbij we een social tipping point (25% van de markt) willen bereiken met onze (inkoop) kracht!”

De kernelementen die deze ambitie ondersteunen zijn: circulariteit als doel, regeneratie als droom, systeemverandering, coalitievorming, en het borgen van de community. Het doel van de community is om in twee jaar (november 2025) de belangrijkste boodschappen uit te dragen rondom de vraag hoe Facility Management moet veranderen om circulair en uiteindelijk regeneratief te worden.

“Ik neem deel aan de Community Circulair FM omdat duurzaamheid en circulariteit voor mij cruciale thema’s zijn als categorie manager facilitaire diensten & services. In deze community leer ik van gelijkgestemden en laten we elkaar inspireren door vernieuwende ideeën en inzichten. Tot nu toe heb ik mijn netwerk kunnen uitbreiden, inspirerende verhalen en presentaties meegemaakt, en ik kan concreet aan de slag met acties die bijdragen aan een betere toekomst.” – Sevim Garip – UWV – Changeleader Minder Consumptie

Werkwijze

Inmiddels kijken we vol trots terug op de kick-off en drie ‘themasessies’. In deze themasessies gaan de verschillende werkgroepen ermee aan de slag. Door middel van vijf werkgroepen – Betere afvalscheiding en recycling, Minder consumptie, ‘Ketentransparantie, Regeneratief eten en drinken en Buyer Group & samenwerkingsmodellen – werkt de community actief samen door middel van ideeën, acties en een doelstelling uit te werken. In sprints werken gelijkgestemden, maar ook concullega’s samen om de gehele FM-branche te verduurzamen. Zo weten zij elkaar ook te vinden buiten de sessies om. Dit is uniek voor deze sector.

Consuminderen

In de themasessies wordt het thema verbonden aan de opgave van de werkgroepen. Tijdens de themasessie consuminderen gaf Alycia Biekram van Facilicom Group een mooi praktijkvoorbeeld binnen de kantoorartikelen hoe niet-inkopen of minder inkopen de meest impactvolle stap is die je kan zetten. Vervolgens gingen de verschillende werkgroepen aan de slag om deze kennis toe te passen binnen het thema van de eigen werkgroep? ‘Consuminderen’ speelde ook mooi in op het onderzoek ‘niet, minder, en anders inkopen’ van het Lectoraat Publieke Inkoop, waarvan de kick-off in september was. De Haagsche Hoge School, deelnemer aan de community, voert hiervoor een living lab uit binnen de werkgroep Minder Consumptie. Deze werkgroep heeft als doel invulling te geven aan refuse, rethink en reduce (top-3 R-ladder) principes door met marktpartijen en opdrachtgevers samen te laten werken aan positieve impact voor beiden.

Gedragsverandering

De tweede themasessie stond in het teken van gedragsverandering, en volgde dezelfde structuur als de eerste sessie. Jeroen van Alphen van Rijkswaterstaat voorzag de deelnemers van een theoretisch kader voor gedragsverandering waarna deelnemers deze toepasten binnen hun eigen werkgroepen. De werkgroep afvalscheiding kon deze principes direct goed toepassen om maatregelen te identificeren om het probleem rondom bronscheiding aan te pakken.

“Voordat ik mij aansloot bij de Community FM Circulair van PHI Factory, had ik veel vragen over het vraagstuk van circulair inkopen. Door mijn aansluiting bij deze community is het aantal sparringpartners op het gebied van circulair inkopen, regeneratief eten en drinken, afvalscheiding en recycling, preventie (minder consumptie) en ketentransparantie aanzienlijk toegenomen. Dit biedt mij de gelegenheid om te overleggen met vakgenoten die met vergelijkbare vraagstukken te maken hebben.” – Martine van Beek – Compass Group – Changeleader Buyergroup

Eerste successen

De eerste concrete resultaten zijn al zichtbaar. Zo is er een bezoek geweest door alle cateraars aan een regeneratieve boer op Schevichoven, zijn contracten geanalyseerd op duurzaamheidsniveau (bv. d.m.v. de r-ladder), is er op de dag van de biodiversiteit een inspirerende publicatie geweest, is regeneratieve landbouw gestimuleerd door een stuk grond te adopteren en is er een training geweest waarin medewerkers zich verder konden ontwikkelen.

Verder zijn er goed gevulde sprintborden met heel veel ideeën & acties die de komende maanden zullen worden uitgevoerd.

“Deelname aan de werkgroep Regeneratief Eten en Drinken binnen de RWS FM Community biedt ons de kans om samen te werken aan duurzame systeemverandering. Het verbinden met gelijkgestemde professionals inspireert enorm. Samen zetten we ons in voor het inkopen van 5% regeneratieve versproducten binnen twee jaar. Door kennis te delen, podcasts te verspreiden, bewustwording te creëren en regeneratieve producenten een gezicht vertrouwen we erop ons doel te bereiken. Op naar het herstel van onze Nederlandse bodem.” – Angelique Wijnen – Vitam – Changeleader Regeneratief & drinken

Het najaar

Inmiddels is de community na een mooie zomer weer van start. 16 september stond in het teken van meten & monitoren, in oktober duiken we in de alternatieve verdienmodellen, we sluiten het jaar af op 26 november bij het LEF Center. Ook zijn er sterke lijntjes met Duurzame Impact Strategie, een initiatief van brancheorganisatie Facility Management Nederland (FMN) en Nyenrode. De werkgroepen en thema’s van de community sluiten goed aan op de veranderopgave uit die impactstrategie. Omdat het programma FM Circulair tot november 2025 loopt wordt verkend of het organisatorisch geborgd kan worden bij FMN.

Doe mee!

Wil jij ook bijdragen aan een circulair FM vakgebied? Aanmelden kan nog altijd via: vangbuitenshuis@rws.nl.

De community wordt mede mogelijk gemaakt door de actieve bijdrage van: Alpina Group, Asito, Compass Group, CSU, Dienst Justitiële Inrichtingen, Facilicom, Food & i, Gasunie, Gemeente Amsterdam, Gemeente Enschede, Gerrit Rietveld Academie, Haaglanden Medisch Centrum, Haagse Hogeschool, HS Leiden, Human Office, ISS Facility Services, Luchtverkeersleiding NL, Lyreco, PWC, Rever interieurprojecten, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Seenons, Sophia Scholen, Sodexo, Tauw, The Food Office, TUE, UWV, Universiteit Utrecht, Vebego Facility Solutions, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Visio, Vitam.