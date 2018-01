Communicatieprofessionals ga ‘Maatschappelijk Verantwoord Communiceren’!

Ethicus en communicatiespecialist Monique Janssens roept in een witboek (white paper) communicatieprofessionals op tot Maatschappelijk Verantwoord Communiceren. Het document is gratis te downloaden.

“Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een vanzelfsprekendheid geworden, net als een ethische houding van een bedrijf of organisatie”, schrijft de Janssens in het e-boek, maar “MVO-beleid en ethische richtlijnen dringen niet altijd door tot de communicatieafdeling”, en “als ze wel doordringen is dat meestal alleen als onderwerp van communicatie, en minder vaak als ethisch besliskader voor de afdeling zelf.”

Ho roepen

Als voorbeeld geeft ze de bankencrisis: “Het kan niet anders of communicatieafdelingen hebben teksten voor brochures en websites geproduceerd waarin onethische financiële producten werden aangeprezen, waarin resultaten rooskleurig werden voorgesteld en risico’s verdoezeld of verzwegen. Hebben zij willens en wetens meegewerkt aan misleiding? Of zagen ze het niet als hun taak om ‘ho’ te roepen?”

Handvatten

Het witboek is meer dan een oproep. Het biedt ook toelichting op ethische begrippen en ethische aspecten aan communicatie. Ook behandelt de auteur communicatie als tool bij andere ethische en MVO-doelen in een organisatie. Tot slot biedt zij handvatten om ermee aan de slag te gaan in een bedrijf of een non-profitorganisatie.

Vurig voorwoord door Betteke van Ruler

Het idee voor het witboek ontstond tijdens gesprekken met communicatieprofessor Betteke van Ruler, die haar medewerking verleende in de vorm van een vurig voorwoord. Daarin spreekt zij de wens uit dat het witboek uitnodigt tot een grondig gesprek in het vakgebied. Want “in deze tijd van laag vertrouwen in instituties moeten alle organisaties zich afvragen of zij wel maatschappelijk acceptabel communiceren”, aldus Van Ruler.

Download hier het e-boek (op aanvraag)