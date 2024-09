Collectief Circulair Textiel (CCT) en de coöperatie Cibutex U.A. kondigen met trots aan dat zij hebben besloten om voor de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid Textiel (UPV Textiel) intensief samen te gaan werken.

CCT en Cibutex

CCT geeft als producentenorganisatie (PRO) invulling aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor textiel in Nederland. Als impactgedreven PRO, stelt CCT verduurzaming en maatschappelijke meerwaarde centraal. Met inclusieve governance en optimale transparantie, onderscheidt CCT zich van andere producentenorganisaties.

Cibutex is een coöperatie van bedrijven uit de business textielindustrie, met als doel deze industrie circulair te maken. Belangrijke pijlers zijn gemeenschappelijke pilotprojecten, textile-to-textile recycling, closed-loop oplossingen en de opbouw van een gelijkgestemd en samenwerkend netwerk.

CCT en Cibutex hebben elkaar gevonden in hun gemeenschappelijke ambitie de textielindustrie schoner, duurzamer en meer circulair te maken.

B2B textiel

CCT geeft namens de gehele textielsector invulling aan de wettelijke doelstellingen die volgen uit de regeling UPV-textiel. In discussies over transparantie en duurzaamheid in de textielsector wordt vaak gedacht vanuit consumententextiel (fashion). Gezien de unieke karakteristieken van de B2B textielstroom, is een maatwerkoplossing cruciaal. Met de kennis van Cibutex over de B2B markt, die vooral bestaat uit werkkleding en professionele bed- en badtextiel, is samenwerking een logische keuze. CCT en Cibutex hebben voor de samenwerking een impact team B2B-textiel opgezet, waarin de specifieke belangen van de B2B sector worden behartigd.

Massa

CCT biedt een maatwerksysteem aan textielproducenten, met een concrete vertegenwoordiging van de B2B bedrijven. Cibutex en CCT roepen daarom de producenten in deze sector op om voor 2025 voor CCT als producentenorganisatie te kiezen – daarvoor is het van belang om voor 1 oktober 2024 een eventueel huidig PRO-lidmaatschap op te zeggen – en daarmee richting en massa te creëren voor een zinvolle en doordachte invulling van de UPV-verplichtingen.

Toekomst

In de sector is al langer de vraag te horen naar een gerichte aanpak voor B2B textiel binnen de UPV. De samenwerking tussen Cibutex en CCT geeft hier invulling aan. Het onderstreept hun gezamenlijke toewijding om positieve impact te maken, voor zowel mens als milieu. Door hun expertise en netwerk te combineren, zetten ze een nieuwe standaard op voor de verwerking van B2B-textielstromen binnen UPV. Deze samenwerking biedt niet alleen oplossingen voor de uitdagingen van vandaag, maar legt ook de basis voor de circulaire textielindustrie van de toekomst. Het is bovendien de ambitie om dit maatwerksysteem in andere Europese lidstaten uit te rollen.