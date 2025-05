De Europese Commissie heeft vandaag aangekondigd dat Coca-Cola heeft ingestemd met het aanpassen van enkele van haar etiketteringspraktijken. Dit volgt op een klacht wegens greenwashing die Europese consumentenorganisatie BEUC en haar leden in november 2023 hebben ingediend bij de Europese consumentenautoriteiten, met de steun van Client Earth en ECOS. De aankondiging van vandaag is de eerste toezegging van het bedrijf sinds de klacht van BEUC.

BEUC verwelkomt de stap van Coca-Cola. Toch zijn sommige problemen die in de waarschuwing aan de orde komen nog steeds niet opgelost. De organisaties roepen de autoriteiten op om hun inspanningen voort te zetten ten aanzien van Coca-Cola en andere handelaren die dezelfde praktijken hanteren – zoals Danone en Nestlé, die in de klacht van BEUC werden aangekaart – om ervoor te zorgen dat consumenten niet langer worden misleid door misleidende recyclingclaims.

Coca-Cola heeft ermee ingestemd te verduidelijken dat ‘100%’-recyclingclaims alleen betrekking hebben op de plastic fles zelf en niet op andere componenten, zoals doppen en etiketten. De fabrikant belooft ook de indruk van een gesloten recyclingkringloop te vermijden. Consumentenorganisaties zullen nauwlettend in de gaten houden of Coca-Cola de aangekondigde wijzigingen doorvoert.

Agustín Reyna, directeur-generaal van BEUC: “Het is goed nieuws dat Coca-Cola gehoor heeft gegeven aan de oproep van consumenten en belooft duidelijk te maken dat de ‘100%’-recyclingclaims alleen gelden voor delen van de fles. Als het echter in kleine lettertjes staat, zal het ‘100%’-cijfer de indruk blijven wekken dat het kopen van plastic flessen onschadelijk is voor het milieu.

“Het is overduidelijk dat een recyclingpercentage van 100% nooit zal worden bereikt. De bewering dat een fles 100% gerecycled of recyclebaar is, is ronduit misleidend en moet stoppen, net zoals groene beelden de verkeerde indruk wekken dat plastic drankflessen geen enkele impact hebben op het milieu. We verwachten van de autoriteiten dat ze controleren of Coca-Cola haar woorden in daden omzet en dat ze strenge maatregelen nemen als dit niet het geval is.”

Achtergrond

In november 2023 meldden BEUC en ledenorganisaties uit 13 landen bij de consumentenautoriteiten van de EU (het CPC-netwerk) misleidende commerciële claims over de recyclebaarheid van hun producten door grote handelaren in drinkwaterflessen, zoals Coca-Cola, Danone en Nestlé Waters/Nestlé.

De actie werd gecoördineerd door de nationale consumentenbeschermingsautoriteiten in Hongarije en Zweden.

Volgens onze analyse voldoen dergelijke claims niet aan de EU-regels inzake oneerlijke handelspraktijken. We identificeerden drie belangrijke claims die aanleiding gaven tot bezorgdheid:

“ 100% recyclebaar “: Deze dubbelzinnige term hangt af van vele factoren, zoals de beschikbare infrastructuur om materiaal in te zamelen, de effectiviteit van het sorteerproces of geschikte recyclingprocessen.

“: Deze dubbelzinnige term hangt af van vele factoren, zoals de beschikbare infrastructuur om materiaal in te zamelen, de effectiviteit van het sorteerproces of geschikte recyclingprocessen. “ 100% gerecycled “: Flessendoppen mogen volgens de EU-wetgeving niet van gerecycled materiaal worden gemaakt en etiketten worden ook zelden van gerecycled materiaal gemaakt. Daarnaast is het toevoegen van nieuw plastic (d.w.z. niet-gerecycled plastic) aan de fles ook een gangbare praktijk.

“: Flessendoppen mogen volgens de EU-wetgeving niet van gerecycled materiaal worden gemaakt en etiketten worden ook zelden van gerecycled materiaal gemaakt. Daarnaast is het toevoegen van nieuw plastic (d.w.z. niet-gerecycled plastic) aan de fles ook een gangbare praktijk. Gebruik van groene beeldtaal: Gesloten kringlopen, groen Logo’s of natuurafbeeldingen wekken de valse indruk van milieuneutraliteit.

Het recyclingpercentage van PET-flessen in de EU wordt geschat op slechts 55% en de kans dat ze weer als fles worden gebruikt, is ongeveer 30%.