Coalitie Anders Reizen versnelt verduurzaming internationale zakelijke vliegreizen

De coalitie Anders Reizen heeft concrete maatregelen geformuleerd om de impact van het eigen zakelijk vliegverkeer te verminderen. Tijdens het halfjaarlijkse CEO-event van deze grote Nederlandse werkgevers, zetten 24 organisaties hun handtekening onder de plannen. Zo moet de ambitie van de coalitie, halvering van de CO 2 -uitstoot als gevolg van zakelijke mobiliteit in 2030, dichterbij komen.

Op de bijeenkomst op 18 november sloegen 24 organisaties de handen ineen om beleid door te voeren op het verduurzamen van het eigen zakelijke vliegverkeer. Daarbij tekenden de partijen ook voor de doelstelling om daarvoor ontwikkelde best practices te implementeren vóór 2022. Daaronder vallen onder andere:

Alleen vliegen op afstanden boven 700km (bijvoorbeeld met de trein naar Frankfurt, Londen en Parijs)

Volledig afschaffen van creative ticketing (laagste prijs is in dit geval niet meer leidend)

Investeren in nieuwe technologieën zoals elektrisch/hybride vliegen of synthetische brandstoffen

Aanschaf van biofuels voor het zakelijk vliegverkeer (lagere CO 2 -uitstoot per kilometer)

Met het implementeren van deze maatregelen zetten de bedrijven proactief stappen om de milieu-impact zoals CO 2 en stikstof als gevolg van hun zakelijke vliegreizen in te perken. Verduurzaming van het vliegverkeer is onderdeel van de koplopermaatregelen van Anders Reizen. Tegelijk doet de coalitie een oproep aan de spoorwegbedrijven om de frequentie van de internationale verbindingen te verhogen en reistijd te verkorten naar nieuwe bestemmingen.

De volledige lijst met best practices is beschikbaar op de website van Anders Reizen.

De maatregelen zijn omarmd door: ABN AMRO, Accenture, ANWB, Arcadis, a.s.r., Capgemini, CGI, Deloitte, Eneco, Leaseplan, NS, Philips, PGGM, ProRail, PwC, Renewi, Rijksoverheid, Royal HaskoningDHV, Schiphol Group, Stedin, Strukton, Tauw, Tennet en Vattenfall.

Hugo Houppermans, directeur Coalitie Anders Reizen: “Anders Reizen is een netwerk van koplopers uit het Nederlandse bedrijfsleven, met deze nieuwe ambitie om te versnellen op het verduurzamen van zakelijke vliegverkeer, onderstrepen deze bedrijven opnieuw dat zij voorop willen blijven lopen in de ontwikkelingen en hun verantwoordelijkheid willen nemen”.

Wineke Haagsma, Director corporate sustainability PwC, “Binnen PwC hebben we een CO 2 -schaduwprijs van €100 per ton CO 2 afgesproken. Met dat geld streven we ernaar om in 2030 100% circulair te opereren. Daarbij past ook een commitment op het reduceren van ons zakelijk vliegverkeer”.

“Een lange termijn ambitie is natuurlijk goed; maar we moeten óók concrete stappen zetten in het hier en nu. Het is effectiever om dat samen te doen, met deelnemende bedrijven in de coalitie én met de ketenpartners zoals reisbureaus.” stelt Martijn Hagens, CEO bij Vattenfall Nederland.

Miriam Hoekstra, directeur Operatie Schiphol Groep: “Schiphol is als luchthaven klimaatneutraal en werkt hard aan de verduurzaming van de luchtvaart. Daar hoort schoon reizen van de eigen medewerkers bij, zowel in het dagelijks woon- werkverkeer alsook bij de zakelijke reizen in binnen en buitenland. Schiphol compenseert onder andere de uitstoot van die vliegreizen die Schipholmedewerkers maken en investeert in duurzame brandstoffen als biokerosine en synthetische kerosine.”