Coalitie Anders Reizen, een breed netwerk van werkgevers, heeft zojuist haar resultaten en hoofdaanbevelingen overhandigd aan leden van de Tweede Kamer om Nederland bereikbaar te houden. Tijdens het overdrachtsmoment reikte directeur Gwen Jansen een meterslange fietssleutel uit aan Robert van Asten, Henk Jumelet, Renilde Huizenga en Dion Huidekooper, als handreiking aan de Kamerleden om als cruciale sleutelfiguren met gerichte keuzes Nederland bereikbaar, betaalbaar en leefbaar te houden.

De Coalitie heeft in tien jaar tijd ruim 2 megaton directe CO₂ uitstoot gereduceerd op zakelijke mobiliteit. Het gaat hierbij om woon-werk, dienstreizen en internationale reizen. De reductie is vergelijkbaar met de jaarlijkse directe CO₂ uitstoot van ongeveer 570.000 mensen. Met deze reductie tonen de werkgevers aan dat gericht werkgeversbeleid invloed heeft op het mobiliteitsgedrag van medewerkers. De coalitie wil dit (samen met Kabinet en Kamerleden) voor heel werkgevend Nederland mogelijk maken, zodat Nederland bereikbaar blijft voor iedereen.

Door een aantal fiscale en juridische belemmeringen weg te nemen, kunnen de Kamerleden verdere versnelling ontgrendelen en het daarmee ook voor andere werkgevers beter mogelijk maken om Nederland bereikbaar te houden voor iedereen.

Moderniseer de Werkkostenregeling (WKR)

Op een relatief simpele manier is er al een groot verschil te maken door binnen de Werkkostenregeling een aparte ruimte te creëren voor duurzame zakelijke mobiliteit waar iedere medewerker en werkgever en de hele maatschappij van kan profiteren. Deze maatregel is economisch aantrekkelijk, kosten-efficiënt en maatschappelijk wenselijk. Het vergroot de bereikbaarheid van Nederland, biedt mogelijkheden voor het MKB en versnelt de CO2-reductie.

Vooruitstrevend werkgeversklankbord

Tijdens het overdrachtsmoment rolde de Coalitie de groene loper uit voor de Kamerleden, als symbool dat zij de weg kunnen vrijmaken voor duurzame mobiliteit en bredere vooruitgang. Coalitie Anders Reizen biedt zich hierbij aan als vooruitstrevend werkgeversklankbord voor de komende kabinetsperiode en deelt haar kennis, ervaringen en best practices om met bewezen resultaten doorbraken te realiseren voor een bereikbaar Nederland.

Tempo

Gwen Jansen, directeur van Coalitie Anders Reizen: “Het is mooi te zien dat de inzet van werkgevers op duurzaam mobiliteitsbeleid ook echt impact heeft op het reisgedrag van medewerkers. En helemaal mooi dat er nog grote kansen zijn om nog meer tempo te maken om Nederland bereikbaar te houden voor iedereen. Maar zolang we autogebruik fiscaal blijven stimuleren, duurzame zakelijke mobiliteit niet fiscaal bevoordeeld wordt, sterker nog, deels wordt weggestopt in de werkkostenregeling (WKR), kiezen we feitelijk voor files. Werkgevers die hun medewerkers duurzaam zakelijk willen laten reizen met het OV, de fiets, deelmobiliteit of via een duurzaam mobiliteitsbudget, lopen aan tegen een fundamenteel probleem: deze vormen van duurzame zakelijke mobiliteit moeten nu vaak worden betaald uit de beperkte WKR-ruimte, die ook bedoeld is voor secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een bedrijfsfitness of kerstpakket. Traditionele regelingen voor leaseauto’s en woon-werkverkeer blijven echter grotendeels fiscaal ongemoeid.”

Ze vervolgt: “Kortom, geef ons de juiste randvoorwaarden, dan leveren wij tempo. Zo kunnen we samen met politiek en overheid niet alleen de bereikbaarheid verbeteren, maar ook ruimte creëren voor woningbouw, het stroomnet ontlasten en zorgen voor een gezondere, veiligere leefomgeving met vitale medewerkers. Zolang onlogische drempels blijven bestaan, remmen we onnodig af. Dat kan en moet anders. In een brief aan de informateur hebben we ook aan het kabinet reeds onze uitgestoken hand aangeboden.”

De hoofdaanbevelingen

Om cruciale drempels weg te nemen, presenteert Coalitie Anders Reizen een pakket van hoofdaanbevelingen. Deze zijn gestoeld op bewezen resultaten uit de praktijk van de werkgevers met samen ruim 550.000 medewerkers en zijn gericht op drie pijlers: fiscaliteit, bereikbaarheid en regelgeving.

Fiscaliteit : maak duurzame mobiliteit aantrekkelijker dan het niet-duurzame alternatief en creëer aparte ruimte in de werkkostenregeling (WKR) voor duurzame zakelijke mobiliteit, zoals fietslease en ov.

: maak duurzame mobiliteit aantrekkelijker dan het niet-duurzame alternatief en creëer aparte ruimte in de werkkostenregeling (WKR) voor duurzame zakelijke mobiliteit, zoals fietslease en ov. Bereikbaarheid : investeer in goed openbaar vervoer, sterke fiets- en last-mile verbindingen en maak internationale treinreizen een volwaardig alternatief voor zakelijk vliegen.

: investeer in goed openbaar vervoer, sterke fiets- en last-mile verbindingen en maak internationale treinreizen een volwaardig alternatief voor zakelijk vliegen. Regelgeving: zet werkgevers in als versnellers van congestieverlichting en borg continu beleid met geharmoniseerde CO₂-rapportages.

Met deze routekaart kunnen werkgevers hun impact verder vergroten.

Tien jaar Coalitie Anders Reizen: resultaten en cijfers

Coalitie Anders Reizen heeft laten zien dat verduurzaming werkt wanneer beleid, praktijk en samenwerking samenkomen. Zo maakten veel organisaties openbaar vervoer of fiets de standaardkeuze, werd hybride werken structureel ingevoerd en groeide de internationale trein uit tot alternatief voor korte vluchten. Het wagenpark is grotendeels elektrisch en het aantal auto’s neemt af. Ook werden eerdere fiscale barrières weggenomen, bijvoorbeeld door samen met AWVN en VNO-NCW, het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst te zorgen voor fiscale verruiming van OV-gebruik en deelfietsen. Deze ‘best practices’ zijn inmiddels breed toepasbaar en bewezen effectief.

Anders Reizen werd opgericht in 2015 door NS, Natuur & Milieu, het ministerie van I&W en VNO-NCW en bestaat in 2025 tien jaar. Tijdens de Klimaattop in Parijs committeerden dertien koplopers zich aan één helder doel: 50% minder CO₂-uitstoot op zakelijke mobiliteit in 2030 t.o.v. 2016. 55% van de aangesloten werkgevers behaalde het 2030-doel al in 2024, zes jaar eerder dan gepland. Met die ervaring kijkt Coalitie Anders Reizen vooruit: van halvering van de CO₂-uitstoot op zakelijke mobiliteit naar verkenning 2035. In deze verkenning richting 2035 wordt gewerkt aan een bereikbaar Nederland voor iedereen, waarbij we verkennen of we daarmee in 2035 CO₂-neutraal kunnen worden op nationale zakelijke mobiliteit, en hoe verdere verduurzaming van internationale zakelijke reizen eruit zou kunnen komen te zien.

Door samen resultaten te meten, kennis en dilemma’s te delen, van elkaar te leren en de juiste randvoorwaarden qua beleid boeken we sneller resultaat dan ieder bedrijf alleen. Binnen de coalitie wordt jaarlijks gemonitord wat de voortgang is op onze 2030 ambitie. Die gezamenlijke leerervaring vormt de basis onder de CO₂-reductie en verdere versnelling van de mobiliteitstransitie in Nederland met als overkoepelend doel een bereikbaar Nederland voor iedereen.

Foto: V.l.n.r. Gwen Jansen, Dion Huidekooper, Henk Jumelet, Renilde Huizenga en Robert van Asten © Sandra Uittenbogaart

