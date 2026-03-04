Veel MKB-bedrijven willen verduurzamen, maar weten niet waar ze staan. Hoeveel CO₂ stoot mijn bedrijf eigenlijk uit? En hoe onderbouw ik dat richting klanten of leveranciers? CO2Track biedt daar een antwoord op: een gratis online dashboard waarmee ondernemers in enkele minuten hun CO₂-uitstoot berekenen.

Van quickscan tot volledig rapport

Met de quickscan vullen gebruikers vier gegevens in (sector, aantal medewerkers, land en energieverbruik) en krijgen direct een schatting van hun jaarlijkse CO₂-uitstoot. Wie dieper wil graven, kan met de uitgebreide calculator Scope 1, 2 en 3 emissies apart berekenen: van gasverbruik en elektriciteit tot woon-werkverkeer en ingekochte diensten. De berekeningen volgen het GHG Protocol en gebruiken emissiefactoren van DEFRA en het IEA. Bij elk resultaat toont CO2Track een betrouwbaarheidsmarge, zodat gebruikers weten hoe nauwkeurig

de schatting is.

VSME-rapport voor de supply chain

Steeds meer grote bedrijven vragen ESG-data op bij hun leveranciers. CO2Track ondersteunt de VSME-standaard (Voluntary SME Reporting Standard) van EFRAG, waarmee MKB-bedrijven een gestructureerd duurzaamheidsrapport kunnen genereren. Inclusief PDF-export met eigen bedrijfslogo.

Gratis tools als instap

Naast de CO₂-calculator biedt CO2Track diverse gratis tools:

Subsidie-matcher: koppelt je situatie aan 50+ Nederlandse subsidies en regelingen

Energielabel-check: schat het energielabel van je bedrijfspand en toont verbetermaatregelen

ESG-scan: beoordeelt je bedrijf op milieu, sociaal beleid en governance

Scenario-simulator: bereken het effect van verduurzamingsmaatregelen op je uitstoot en

portemonnee

Data-widget voor je website

Bedrijven die hun uitstoot transparant willen tonen, plaatsen een data-widget op hun eigen website. Die toont de actuele CO₂-uitstoot, het meetjaar en de trend ten opzichte van vorig jaar. Beschikbaar in licht en donker thema. De eerste 50 gebruikers die nu een account aanmaken, ontvangen bij de lancering van de betaalde plannen 50% korting gedurende het eerste jaar. Aanmelden kan via co2track.nl.

Gratis starten

CO2Track is nu gratis te gebruiken met de basisversie. Later dit jaar worden betaalde plannen (Starter en Pro) gelanceerd met extra functionaliteiten zoals onbeperkte metingen, CSV-import, meerdere vestigingen en VSME-rapportage.