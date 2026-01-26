LBC Tank Terminals (LBC), Associated British Ports (ABP) en North Sea Port hebben een Memorandum of Understanding (MOU) getekend voor de ontwikkeling van een terminal en scheepvaartcorridor voor koolstofafvang en -opslag (CCS) die Noordwest-Europa met het Verenigd Koninkrijk verbindt. Dit maakt het mogelijk om afgevangen CO2 uit industriële regio’s te transporteren naar veilige opslaglocaties, wat een cruciale stap is in de richting van de decarbonisatie van energieopwekking en zware industrie, en tegelijkertijd een nieuwe grensoverschrijdende markt voor CO2 creëert.

Samenwerking om CO2-oplossingen op te schalen

De MOU vormt de basis voor een gezamenlijke inspanning om scheepvaartroutes voor afgevangen CO2 te ontwikkelen, waardoor sectoren met moeilijk te reduceren emissies kunnen terugdringen en opslagterminals en havens een sleutelrol kunnen spelen in de groene economie.

LBC levert operationele expertise en infrastructuur voor de tijdelijke opslag en het transport van afgevangen CO2, terwijl ABP bijdraagt ​​aan de Britse opslagcapaciteit via de geplande CCS-terminal in de haven van Immingham, die is gekoppeld aan het Viking CCS-cluster. North Sea Port, met een breed scala aan industrieën die verschillende decarbonisatieroutes onderzoeken, ondersteunt actief CCS-projecten dankzij de strategische locatie en het netwerk. De partners streven er samen naar schaalbare oplossingen te leveren die de energietransitie versnellen en zullen hun samenwerking richten op:

Het ontwerpen van haveninfrastructuur voor de behandeling, opslag en verzending van CO2

Het opbouwen van een robuuste waardeketen voor CO2-transport tussen de Humber-havens van ABP en North Sea Port

Het stimuleren van innovatie en efficiëntie in transport gerelateerd aan koolstofafvang, -benutting en -opslag (CCUS)

Henrik Pedersen, CEO van ABP: “Havens zijn altijd al toegangspoorten voor energie geweest. Vandaag de dag staan ​​ze in de voorhoede van de energietransitie. Deze overeenkomst draait om het bouwen van de infrastructuur en partnerschappen die nodig zijn om de industrie koolstofvrij te maken en nieuwe kansen te creëren voor duurzame groei. Het effent de weg voor het Verenigd Koninkrijk om zijn toonaangevende geologische rijkdommen te benutten om op korte termijn emissiereducties in heel Europa te realiseren en een aanzienlijk exportpotentieel voor het VK te benutten. Het gaat hier niet alleen om het verminderen van emissies – het gaat om het creëren van een nieuwe markt voor koolstoftransport die Europa zal helpen zijn klimaatdoelen te bereiken en de industriële concurrentiekracht snel te waarborgen.”

De Noordzee biedt aanzienlijke geologische capaciteit voor permanente CO2-opslag, en scheepvaart biedt flexibiliteit bij het verbinden van uitstoters met deze locaties. Studies, waaronder recente analyses van de Carbon Capture and Storage Association (CCSA), wijzen erop dat een pan-Europese CO2-markt, inclusief het Verenigd Koninkrijk, de totale kosten zou kunnen verlagen door schaalvoordelen en de nabijheid van opslaglocaties. Door binnenlandse industriële regio’s, terminals en offshore-opslaglocaties met elkaar te verbinden, zien de partners deze MOU als een stap richting de praktische implementatie van grensoverschrijdende oplossingen voor koolstoftransport die zowel de Europese als de Britse klimaatdoelstellingen ondersteunen.

Cas König, CEO van North Sea Port: “Onze duurzaamheidsambitie is helder: een CO2-neutrale haven in 2050. Om dit te bereiken, bouwen we samen met onze partners aan een verbindende infrastructuur. CO2-transport over zee is een essentiële en flexibele schakel in de keten van industriële decarbonisatie. Door deze intentieverklaring met ABP en LBC te ondertekenen, zetten we een concrete stap om een ​​grensoverschrijdende CO2-corridor te onderzoeken die uitstoters verbindt met gecertificeerde opslagfaciliteiten in de Noordzee. Door gebruik te maken van onze gedeelde haveninfrastructuur en maritieme expertise willen we de kosten verlagen, de uitrol versnellen en ervoor zorgen dat de energietransitie het industriële concurrentievermogen van Europa versterkt – en niet verzwakt.”

De CO2-waardeketen verbinden

“Met de ondertekening van deze MoU gaan we van visie naar concrete vooruitgang. Door de operationele expertise van LBC op het gebied van veilige en duurzame opslag te combineren met de havenfaciliteiten van ABP en North Sea Port, kunnen we een efficiënte, schaalbare scheepvaartcorridor ontwerpen die Europese uitstoters snel verbindt met opslagfaciliteiten in het VK. Dit ondersteunt een concurrerende, grensoverschrijdende CO2-markt”, aldus Radboud Godron, Group Business Development Director New Energies bij LBC Tank Terminals.

De terminal van LBC in Vlissingen is een centrale hub in dit netwerk. Met directe toegang tot de Noordzee en sterke verbindingen met industriële regio’s in Noordwest-Europa is de terminal optimaal gepositioneerd voor de opslag en verdere verzending van afgevangen CO2.

Om onze aanwezigheid uit te breiden en onze rol als belangrijke infrastructuurleverancier voor nieuwe energie- en koolstofarme waardeketens te versterken, heeft LBC onlangs een MoU getekend met duisport voor de gezamenlijke ontwikkeling van een inlandse ammoniak- en CO2-terminal in Duisburg. Hiermee wordt een directe strategische verbinding tussen het Ruhrgebied en Vlissingen in North Sea Port tot stand gebracht.

De combinatie van de as Duisburg-Vlissingen en de voorgestelde Britse scheepvaartroute positioneert LBC als een verbindende partner voor het veilig en efficiënt transporteren van afgevangen emissies uit industriële regio’s naar gecertificeerde offshore opslaglocaties.