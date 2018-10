“Clean the World” is in Nederland! De hygiënerevolutie in de Nederlandse hotelbranche is begonnen!

Vandaag, 15 oktober op ‘Global Handwashing Day’, opent “Clean the World” haar kantoor en loods in Amsterdam in samenwerking met Port of Amsterdam en Prodock. Het doel van “Clean the World” is iets waardevols te maken van hotel producten die nu worden weggegooid!

De meeste mensen realiseren zich niet dat er over de hele wereld mensen sterven omdat ze geen toegang hebben tot basishygiëne zoals het wassen van je handen met zeep.

Missie

Over de hele wereld vinden elke dag vijf miljoen hotelzeepjes hun weg naar stortplaatsen of naar de verbranding. Clean the World is de grootste wereldwijde recycler van zeep en plastic flesjes (amenities) in de hotelindustrie. Het doel is om zowel (plastic) afval te verminderen en hygiëne gerelateerde ziekten te voorkomen. De missie van Clean the World is miljoenen levens te redden over de hele wereld. Dit doet Clean the World door zeep en hygiëneproducten van meer dan 5.000 hospitality-partners (wereldwijd) te recyclen en aan kinderen en gezinnen in nood te distribueren. Een echte wereldwijde hygiëne-revolutie! Sinds 2009 heeft Clean the World meer dan 40 miljoen stukken zeep gedistribueerd aan mensen die het het meest nodig hebben.

Clean the World heeft een tweedelige missie:

1. Het verminderen van (plastic)afval dat is ontstaan door de niet (geheel) gebruikte ‘amenities’ en zeep van hotels.

2. Het voorkomen van jaarlijks miljoenen onnodige sterfgevallen, veroorzaakt door hygiëne gerelateerde ziekten zoals diarree en longontsteking