ATAG en EKI hebben samen met studenten van de HAN The ReGuard ontwikkeld: een opvouwbare transportdoos gemaakt van restmateriaal, waarmee refurbished keukenapparatuur veilig kan worden vervoerd. De innovatie brengt twee circulaire uitdagingen samen in één oplossing.

The ReGuard is ontworpen om keukenapparatuur te beschermen tegen schade tijdens transport en opslag. Het gaat om apparaten uit woningbouwprojecten die worden gereviseerd en vervolgens opnieuw worden ingezet.

Opvouwbaar en stapelbaar

Het eerste ontwerp is inmiddels succesvol in gebruik: een universele transportdoos voor ovens van 45 en 65 cm breed. De constructie bestaat uit een vlonder met een beschermlaag van 2 mm schuim. Het systeem maakt veilig stapelen mogelijk, is gebruiksvriendelijk en volledig opvouwbaar, waardoor het eenvoudig te vervoeren en op te slaan is.

Van reststroom naar nieuwe toepassing

De Nijmeegse rubber- en kunststofproducent EKI heeft te maken met restmaterialen die nog prima bruikbaar zijn voor andere doeleinden. Het bedrijf werkt continu aan oplossingen om de restproducten zoals schuim en rubber alsnog te gebruiken, zo wordt het ook gebruikt als onderlaag bij sportvelden, in kunstprojecten en in onderwijsprojecten.

Keukenapparaten krijgen tweede leven

ATAG, het eerste merk in Nederland met een refurbishmentservice voor apparatuur, geeft apparaten uit woningbouwprojecten een tweede leven. Kookplaten, ovens en koelkasten worden geïnspecteerd, gereinigd en waar nodig gerepareerd. Daarna worden ze opnieuw verpakt en beschikbaar gesteld voor de projectbouw.

Samenwerking tussen industrie en onderwijs

Dankzij de samenwerking tussen studenten van Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde en Industrieel Product Ontwerpen zijn twee circulaire uitdagingen samengebracht in één praktische oplossing. Daarmee laat het project zien hoe onderwijs en bedrijfsleven samen kunnen bijdragen aan een duurzamere maakindustrie.

EKI kijkt continu hoe en waar zij restmateriaal op een duurzame manier bruikbaar kan maken. Het bedrijf staat open voor tips en ideeën om restmateriaal een bestemming te geven.