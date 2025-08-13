Op 10 en 11 september 2025 vindt in de Brabanthallen, Den Bosch, de allereerste Innovators Gallery plaats tijdens Circular Textile Days (CTD). Onder het thema Transforming mindsets: embracing circular business models in textiless lingert de Innovators Gallery als een rode draad over de beursvloer en vormt zo het visuele hart van het evenement.

De Innovators Gallery is dé plek waar baanbrekende samenwerkingen, verrassende ontwerpen en slimme circulaire oplossingen samenkomen. Van esthetische eyecatchers tot technologische doorbraken: de Gallery slingert je langs hoogteverschillen, krachtige visuals en inspirerende paspoppen. Je ontdekt niet alleen hoe circulaire innovaties eruitzien, maar ook hoe je ze kunt toepassen — inclusief praktische informatie over levertijden, duurzaamheid en minimale afname.

Sterke coalitie van partners

De lancering van de Innovators Gallery wordt mede mogelijk gemaakt door:

Oost NL – stimuleert innovatie en circulaire transitie in de regio en daarbuiten, met bijzondere aandacht voor textiel.

– stimuleert innovatie en circulaire transitie in de regio en daarbuiten, met bijzondere aandacht voor textiel. RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) – ondersteunt internationale groei en duurzame ontwikkeling van de Nederlandse textielsector.

– ondersteunt internationale groei en duurzame ontwikkeling van de Nederlandse textielsector. CBI (Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries) – brengt internationale projecten en circulaire innovaties naar de Europese markt.

– brengt internationale projecten en circulaire innovaties naar de Europese markt. Modint – verbindt bedrijven, experts en projecten in mode, interieur, tapijt en textiel.

Vijf categorieën vol vernieuwing

De presentaties in de Innovators Gallery zijn ingedeeld in vijf inhoudelijke categorieën:

Best Creative Concept – vernieuwende ontwerpen die de grenzen van textielontwerp verleggen. Sustainable Innovations – circulaire materialen, gerecyclede stoffen en milieuvriendelijke processen. Technological Advancements – smart textiles, digitale fabricage en geavanceerde recyclingtechnieken. Cultural Impact – mode als middel om maatschappelijke en culturele thema’s te belichten. Commercial Applicability – oplossingen met sterke marktpotentie.

Hoogtepunten in de Gallery

De Innovators Gallery toont onder meer samenwerkingen van The Circle Club (100 x 1000 upcycle club), waaronder Zeeman x Studio Meike Nieuwenhuis, Vingino x Remake Society, Mud Jeans x Thirza Amber en King Louie x Studio Meike Nieuwenhuis. Daarnaast presenteren Oost NL en CBI diverse innovatieve projecten, zoals een veelbelovend denimproject uit Tunesië, ontwikkelingen van Enschede Textielstad, TEXPOWER, Bourgroup, en circulaire ontwerpen van Clean & Unique en NewTexeco.

Circular Textile Days 2025 biedt met de Innovators Gallery een nieuw platform waar merken, producenten en innovators samenkomen om de toekomst van de textielketen vorm te geven.

Foto: Circular Textile Days