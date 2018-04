‘Circular Systems’ wint Global Change Award 2018 van H&M Foundation

Circular Systems S.P.C. (Social Purpose Corporation) is een bedrijf op het gebied van materiaalwetenschappen dat zich toelegt op het omzetten van landbouw-, industrieel­ en post-consumentenafval in hoogwaardige textielvezels voor de mode-industrie. Het bedrijf werd bevestigd als de winnaar van de Global Change Award van 2018 die de meest boeiende duurzame modeontwikkelingen erkent tijdens een ceremonie in Stockholm. Circular Systems S.P.C. ontving een schenking van meer dan $ 350.000 van de H&M Foundation, na te zijn geselecteerd uit 2.600 kandidaten afkomstig uit meer dan 180 landen.

In 1960 was 97% van onze vezels afkomstig van planten en dieren. Vandaag de dag is dat cijfer ongeveer 35%. Petrochemische vezels zijn nu de norm, maar natuurlijke vezels zijn de uitzondering. Circular Systems S.P.C. heeft de afgelopen 20 jaar besteed aan het opzetten van een productieproces met lage impact dat de betekenis van duurzame materialen in de mode-industrie opnieuw definieert. Door haar revolutionaire Agraloop Bio-Refinery-proces is de onderneming in staat om voedselgewassenvezels te produceren uit plantaardig afval dat achterblijft bij het oogsten van voedselgewassen.

Voedseloogstafval wordt vaak verbrand of blijft achter om te rotten, waardoor aanzienlijke hoeveelheden koolstofdioxide en methaangas in de atmosfeer terechtkomen. Door een goedkoop bioraffinaderijsysteem met gesloten lus te creëren, zorgt dit proces ook voor extra inkomsten voor de boeren, waardoor hun gewasresten meer inkomsten opleveren.

De Agraloop Bio-Refinery biedt een oplossing. Hiermee ziet het bedrijf een kans van 10 miljoen ton per jaar om voedseloogstafval te verwerken tot hoogwaardige vezels voor textiel en industrie, met name met behulp van bananenstammen, ananasbladeren, suikerrietschors en stengels van oliehoudende hennep- en vlasplanten als onze grondstoffen.

“We hebben iets gecreëerd dat we de agraloop noemen,” verklaart Isaac Nichelson, de CEO van het in Amerika gevestigde bedrijf. “[Het is een] regeneratief systeem dat gebruik maakt van op planten gebaseerde chemie en energie om de vezels te upgraden, terwijl de lokale gemeenschappen er rijker van worden en een nieuw economisch systeem ontstaat.”

Nichelson legde verder uit hoe de impact van het winnen van de Global Change Award van invloed zal zijn op deze disruptieve startup. Hij stelde: “Het winnen van de Global Change Award betekent dat we enorme waarde kunnen beginnen te creëren voor de textiel- en mode-industrie. We kunnen deze belangrijke technologie nu veel sneller inzetten voor geschaalde productie. De schenking zal worden gebruikt voor het optimaliseren van onze gesloten-lustechnologie, het beschermen van IP en het beginnen met de productie van commerciële Agraloop BioFibre™-producties.”