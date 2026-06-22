De circulaire kunststoftransitie staat op een kantelpunt. Europese regelgeving, grondstoffenschaarste en toenemende duurzaamheidseisen vragen om meer samenwerking, kennisdeling en uitvoeringskracht dan ooit tevoren. Tegelijkertijd blijft veel kennis versnipperd, stranden pilots na een succesvolle eerste fase en ontbreekt vaak de capaciteit om innovaties daadwerkelijk op te schalen.

Om die versnelling mogelijk te maken zet Circular Plastics Alliance samen met KplusV en de Provincie Noord-Holland een volgende stap. Met de oprichting van Circular Plastics Foundation ontstaat een onafhankelijk platform waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken aan de ontwikkeling van toekomstbestendige circulaire kunststofketens.



Van losse initiatieven naar structurele versnelling

De overstap naar een circulaire kunststofketen is in volle gang, maar dat gaat niet vanzelf. Er is veel kennis, ambitie en innovatiekracht, maar die zit vaak verspreid over verschillende organisaties. Daardoor blijven goede ideeën en succesvolle pilots soms steken voordat ze echt op grote schaal kunnen worden toegepast. Tegelijkertijd zorgen nieuwe regels en de toenemende druk op grondstoffen ervoor dat samenwerken steeds belangrijker wordt.

Vanuit die gedachte zet CPA nu een volgende stap. Door verder te gaan als Circular Plastics Foundation krijgt het netwerk een stevige, onafhankelijke basis voor de toekomst. Zo kunnen bedrijven, overheden en kennisinstellingen elkaar blijven vinden, kennis delen en samen werken aan oplossingen die de circulaire kunststofketen verder brengen.

“De uitdagingen waar de kunststofsector voor staat, kunnen organisaties niet alleen oplossen. Met Circular Plastics Foundation brengen we partijen bij elkaar om samen stappen te zetten en oplossingen te ontwikkelen die écht verschil maken,” aldus Henk Kras.



Vijf programmalijnen als basis

Circular Plastics Foundation werkt aan vijf thema’s: netwerken, kennisdeling, innovatie, ketensamenwerking en impact. Daarmee richt de organisatie zich op de belangrijkste uitdagingen binnen de circulaire kunststoftransitie.

De nieuwe structuur zorgt voor meer duidelijkheid en een stevige basis voor verdere groei. CPF brengt partijen samen, verbindt kennis met praktijk en helpt innovaties sneller door te groeien naar toepassingen die daadwerkelijk verschil maken. Zo wil de Foundation bijdragen aan een sterkere en beter samenwerkende circulaire kunststofketen.



Een toekomstbestendig organisatiemodel

De nieuwe stichting maakt het makkelijker om samen op te trekken met overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Daarnaast biedt deze vorm meer mogelijkheden om financiering aan te vragen voor projecten die bijdragen aan een circulaire kunststofketen.

“Circular Plastics Foundation brengt partijen bij elkaar die dezelfde ambitie delen. Door samen te werken en kennis te delen, kunnen we meer bereiken dan alleen en krijgen succesvolle initiatieven meer kans om door te groeien,” aldus Bernedine Bos van KplusV.



Meer ondersteuning voor nieuwe initiatieven

Voor leden betekent deze stap dat er meer ruimte ontstaat voor activiteiten zoals evenementen, kennisdeling, werkgroepen en gezamenlijke projecten. Dankzij de samenwerking met KplusV kunnen bovendien meer initiatieven worden opgepakt en verder worden ontwikkeld.

Circular Plastics Foundation wil uitgroeien tot het verbindende platform voor circulaire kunststoffen in Nederland. Een plek waar bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties elkaar vinden, kennis delen, innovaties versnellen en gezamenlijk werken aan een toekomstbestendige circulaire economie.

