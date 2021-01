Circular Electronics Day bevordert de verlengde levensduur van ICT-producten

Hoewel grote IT-kopers uit de bedrijfs- en publieke sector gewend zijn om rekening te houden met duurzaamheidscriteria bij het kopen van computers en andere apparatuur, beseffen niet alle consumenten welke acties ze kunnen ondernemen op hun individuele niveau. De organisaties achter Circular Electronics Day willen iedereen laten weten dat slimme keuzes met betrekking tot de juiste aanschaf en correct management van ICT-producten gedurende hun levenscyclus grote verschillen kunnen maken voor het milieu, de menselijke gezondheid en de portemonnee.

“Of u nu koopt voor 10.000 werknemers of alleen voor uzelf, onze praktische tips en best practices laten zien dat het eigenlijk gemakkelijk is om het juiste te doen en meer circulair te worden met uw computers en andere digitale apparatuur!” zegt Clare Hobby van TCO Development, een van de oprichtende organisaties achter de Circular Electronics Day.

In de lineaire economie gebruiken we natuurlijke hulpbronnen om producten te maken die vaak een korte cyclus hebben voor ze worden weggegooid. Dit leidt tot een aantal ernstige duurzaamheidsproblemen die van invloed zijn op de menselijke gezondheid en het ecosysteem. Waardevolle natuurlijke hulpbronnen worden uitgeput en giftig elektronisch afval groeit in het recordtempo van 50 miljoen ton per jaar. Dit is te vergelijken met het gewicht van bijna 4.500 Eiffeltorens of meer dan 8 piramides van Gizeh. Elektronisch afval versterkt dit problematiek nog doordat het vaak onveilig wordt behandeld, wat leidt tot gezondheidsproblemen en aantasting van het milieu.

In een circulaire economie worden hulpbronnen meer verantwoord behandeld. Voor ICT-producten betekent dit minder ontginning van nieuwe grondstoffen, verlenging van de levensduur van producten evenals minimaliseren van afval en vervuiling.

Er zijn een aantal dingen die iedereen kan doen. Op de website van Circular Electronics Day bieden we deze best practices aan, samen met een informatieve quiz die bedoeld is om mensen te helpen de eerste stap te zetten.

Hier zijn de vijf belangrijkste methodes om uw IT-producten op een circulaire manier te beheren:

Verleng de levensduur van uw IT-producten. Dit is het belangrijkste wat u kunt doen om de ecologische voetafdruk van uw IT-gebruik te verkleinen. Upgrade en repareer uw producten zodat ze langer meegaan. Gebruikte producten zijn veelgevraagd, dus maak gebruik van de tweedehandsmarkt en koop en verkoop uw producten daar.

Als u een nieuw product moet kopen, kies dan producten met een duurzaamheidscertificaat volgens robuuste criteria en dat verificatie door derde partijen vereist.

Kies een duurzaam product dat langer meegaat. Vermijd het kopen van elektronische producten die niet gerepareerd kan worden en na een korte gebruiksduur mogelijk moet worden weggegooid.

Compenseer de ecologische voetafdruk van uw nieuwe product door een vergelijkbaar product te recyclen of door de compensatie als een dienst aan te schaffen.

Gooi niets weg! Elektronica bevat waardevolle grondstoffen die kunnen worden hergebruikt. Als het niet mogelijk is om uw oude producten opnieuw te gebruiken of te verkopen, breng ze dan naar een recycling- of herstelbedrijf waar elektronica op verantwoorde wijze wordt verwerkt.

“Dit jaar willen we dat Circular Electronics Day praktijkvoorbeelden naar voren brengt van de manier waarop organisaties en consumenten bijdragen aan de ontwikkeling van een circulaire economie door hun ICT-producten op een circulaire manier te managen. Via de social media hashtag #CircularElectronicsDay kunt u deelnemen aan het gesprek,“ vervolgt Clare Hobby.

“Iedereen kan iets doen. Betrek uw organisatie op een positieve manier door te vragen naar duurzamere elektronische producten bij uw aanbestedingsprocedures of begin met uw eigen gebruik van elektronica. Elke stap naar meer circulair georganiseerde IT-producten is een overwinning voor onze planeet!” sluit ze af.

Doe de quiz om meer te weten te komen over circulaire elektronica, bekijk het webinar met 5 benaderingen voor circulaire ICT of lees blogs van organisaties die dit in de praktijk brengen op de website van de Circular Electronics Day.

Over Circular Electronics Day