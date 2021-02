Circulair slopen, bouwen aan de toekomst!

Schiphol Groep, BAM Bouw en Techniek, Lek Sloopwerken en GBN Groep hebben eind 2020 de circulaire sloop van drie kantoorpanden en drie grote vrachtgebouwen aan de Snipweg en Pelikaanweg opgeleverd. De sloop is onderdeel van de voltooiing dubbele rijbaanstelsel (VDR), in dit project moesten diverse bouwwerken en voorzieningen gesloopt of verplaatst worden. Tevens is de verplaatsing van doorlaatpost 90 onderdeel van het VDR project. In het nieuwe ontwerp worden veel hergebruikte materialen verwerkt die vanuit de te slopen gebouwen vrijkomen.

Circulair slopen

De sloop is voorbereid als een demontage project. De gebouwen zitten vol bruikbare grondstoffen en producten. Hier hebben we nieuwe bestemmingen voor gezocht, zodat deze grondstoffen in de keten blijven. Het effect? Grondstoffen worden hergebruikt, producten gaan langer mee en we verminderen de CO2-uitstoot. Tom Blankendaal (BAM): ‘de gezamenlijke ambitie is zeer hoog, 99% van de materialen wordt hoogwaardig circulair ingezet’. Deze ambitie hebben we door actief samen te werken bereikt. Zoveel mogelijk materialen worden weer opnieuw ingezet op Schiphol. In het ontwerp van de nieuwe doorlaatpost hebben we bijvoorbeeld staalconstructies, ramen, deuren, sanitair, keukens, LED verlichting en gevelbeplating een nieuwe plek gegeven. Ook wordt ruim 25.000 ton betonpuin hoogwaardig verwerkt in de nieuwe taxibanen die nodig zijn voor de bouw van het VDR project. Op deze manier houden we de materialen lokaal en vermijden we veel transport.

De overige materialen uit de gebouwen hebben elders hun weg gevonden, zo worden de worden de fietsenstallingen opnieuw gebruikt, komen kozijnen in nieuwbouw panden terecht en krijgen kabelgoten een tweede leven. De totale dakbedekking zal worden verwerkt en daar wordt asfalt voor Rotterdam The Hague Airport van gemaakt. Harry Hofman (GBN Groep): ‘bijna alle materialen van de gebouwen kunnen opnieuw circulair worden ingezet’.

Samenwerken

We kunnen dit alleen realiseren door intensief samen te werken met opdrachtgever en ervaren partners. Maarten Lek (Lek Sloopwerken): dat wordt bikkelen en vooral veel van elkaar leren om vervolgens in teamverband successen te gaan boeken’. De sleutel ligt in elkaars krachten te versterken. Dat hebben we in dit project gerealiseerd en bekronen met de bouw van een prachtige circulaire doorlaatpost. In het ontwerp zijn de vrijkomende materialen leidend voor materiaalkeuzes.

Over voltooiing dubbele rijbaanstelsel (VDR)

Rond de terminal van de luchthaven Schiphol ligt een cirkel van dubbele rijbanen die de stroom vertrekkende en aankomende vliegtuigen moeten verwerken. Maar de cirkel die ze vormen, is niet volmaakt. Op het stuk tussen de Kaag- en de Zwanenburgbaan moeten toestellen het doen met één rijbaan, Quebec. Op piekuren leidt dat tot lange rijen wachtende vliegtuigen. Door ook dit laatste stukje te verdubbelen, verminderen we files, wachttijden en complexe situaties voor de luchtverkeersleiding. Eric Lusthuis (Royal Schiphol Groep): ‘we geven in dit project concrete invulling aan onze duurzame ambities. In dit project maken we werk van onze ‘zero waste’ ambitie. Dit doen we door zoveel mogelijk vrijkomende materialen uit de sloop, een tweede leven te geven op Schiphol of in andere bouwprojecten’.