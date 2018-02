Circulair ondernemen in horeca is geen toekomstmuziek meer

Circulair ondernemen is geen toekomstmuziek meer, maar is inmiddels een serieus businessmodel dat kansen biedt. Ook voor de horeca. “Het gaat verder dan duurzaamheid: afval is taboe en hergebruik de standaard.”

Wie over de Amsterdamse Zuidas loopt, zou zeker eens bij Circl moeten kijken. Het opvallende en ultramoderne paviljoen, dat bestaat uit vergaderzalen, een restaurant en rooftopbar (de laatste 2 worden gerund door horecagroep Vermaat), is een initiatief van ABN AMRO en opende vorig jaar na veel onderzoek en een grote verbouwing de deuren. Dat de e in de naam Circl ontbreekt is trouwens bewust: zonder deze letter is het woord ook uitstekend uit te spreken. Wat niet nodig is kun je immers weglaten, aldus de initiatiefnemers. En die gedachte is een essentieel onderdeel van het concept, want circulair ondernemen staat er centraal.

