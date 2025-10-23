Van dinsdag 11 tot en met donderdag 13 november 2025 vindt in Evenementenhal Gorinchem de eerste editie plaats van Circulair Next, een nieuw congres en praktijkgerichte beursvloer die volledig in het teken staat van de transitie naar een circulair Nederland.

“Met Circulair Next voegen we een nieuw kennis- en netwerkplatform toe aan Recycling. Onze ambitie is om beleid, praktijk en innovatie dichter bij elkaar te brengen en zo de transitie naar een circulaire economie écht te versnellen. Dit congres is niet alleen een plek om kennis op te doen, maar vooral om samenwerkingen te smeden die het verschil maken,” aldus Robin Vissers, Marketing Event Manager van Recycling en Circulair Next.

Dinsdag 11 november – Van Ambitie naar Actie

De openingsdag draait om de nationale circulaire doelstellingen, met onder meer de Integrale Circulaire Economie Rapportage 2025 (PBL) en het Nationaal Programma Circulaire Economie. Met bijdragen van o.a. Het Circulair Loket, GeoFluxus en Renewi wordt de vertaalslag gemaakt van beleidskaders naar concrete actie: van datagedreven sturing tot ketensamenwerking en circulaire innovaties.

Woensdag 12 november – Hoogwaardig Hergebruik in de Bouw

Deze dag, georganiseerd door BRBS Recycling, VERAS en Water Alliance, staat in het teken van circulaire bouw. Praktijkvoorbeelden van Heijmans, beleidsinzichten van het Ministerie van IenW en PS Loop, REKO en WEEE Nederland geven in een debat inzicht in wat circulaire oplossingen doet slagen – of juist niet.

Donderdag 13 november – Internationale Samenwerking

De slotdag richt zich op wereldwijde kansen en samenwerking in de circulaire economie. Het Ministerie van IenW, RVO, Rijkswaterstaat en MetaSus delen welke gezamenlijke uitdagingen en kansen worden verkend op het gebied van circulaire samenwerking. Een Canadese delegatie komt op bezoek en toont de meerwaarde van internationale samenwerking en kennisdeling.

Over Circulair Next en Recycling

Circulair Next vindt plaats parallel aan Recycling, 11-13 november 2025 in Evenementenhal Gorinchem, en vormt hét inhoudelijke kennisplatform waar beleid, praktijk en innovatie in de circulaire economie samenkomen en waar nieuwe samenwerkingen ontstaan. Beiden evenementen zijn gratis te bezoeken na voorregistratie.