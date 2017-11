Circulair Friesland en Plug-In-City winnen ABN AMRO Circular Economy Award

Circulair Friesland en Plug-In-City winnen de ABN AMRO Circular Economy Award in resp. de categorie ‘Regio’ en ‘Werklocatie’. Dat maakten juryvoorzitter Cees-Jan Pen en Eric Zwaart van ABN AMRO vandaag bekend tijdens het BT Event op Lelystad Airport.

Het publiek en de jury bepaalden via een stemming samen de winnaars. Voorafgaand aan de stemming selecteerde de vakjury drie finalisten per categorie. Uit de inzendingen selecteerde de jury Circulair Friesland, de gemeente Haarlemmermeer en de gemeente Venlo voor de Beste Circulaire Regio. In de categorie Werklocatie maakten Plug-In-City, Park 20|20 en de Blokhuispoort kans op de ABN AMRO Circular Economy Award. Tot 1 november 12.00 uur kon het publiek meebeslissen. Dit leidde tot twee vernieuwende en circulaire winnaars: Circulair Friesland en Plug-In-City.

Circulair Friesland

‘Circulair Friesland laat zien dat de circulaire economie geen concept is, maar een tastbare, duurzame economie waarmee bedrijven geld kunnen verdienen en banen creëren’, stelde de jury bij de nominatie. Van alle inzendingen bestrijkt Circulair Friesland het grootste gebied. Het initiatief weet goed de hele provincie te mobiliseren en circulariteit te combineren met economische voorspoed. Gemeente Venlo en gemeente Haarlemmermeer konden ook rekenen op veel steun van het publiek en de jury.

Plug-In-City

‘Plug-In-City zet circulariteit in de Brainport Regio op de kaart door een proeftuin te ontwikkelen die als een rondreizend circus door de stad trekt’. Vanuit zeecontainers werken ontwerpers, architecten, ambachtslieden, kunstenaars, gamers en ondernemers aan de circulaire gedachte. Een combinatie die de jury en het publiek als beste beoordeelden. Plug-In-City versloeg daarmee de Blokhuispoort uit Leeuwarden en Park 20|20.

Jury en criteria

De jury, bestaande uit voorzitter Cees-Jan Pen (Fontys Hogeschool), Christiaan Kuipers (Urgenda), Bert Krikke (4thecity), Ton Bastein (TNO) en Gerard Roemers (Metabolic), kwam in februari van dit jaar voor het eerst bijeen om samen met hun netwerk 19 werklocaties en 14 regio’s te nomineren die in aanmerkingen kwamen voor de award. Uit de ingezonden werklocaties en regio’s beoordeelde de jury de inzendingen op onder andere volgende criteria: circulariteit in visie, circulariteit in organisatie, resultaat, interactie met de omgeving, shared facilities, energie, materialen, afval, biodiversiteit en welbevinden en gezondheid.

Invulling geven aan de circulaire economie

ABN AMRO is als hoofdsponsor aan de ABN AMRO Circular Economy Awards verbonden. De Circular Economy Awards zijn een jaarlijkse verkiezing van de beste Nederlandse initiatieven op het gebied van de circulaire economie. ABN AMRO beschouwt de circulaire economie als een belangrijke ontwikkeling voor haar eigen bedrijfsvoering. Circulaire oplossingen kunnen een significante rol spelen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. De Circular Economy Awards maken zichtbaar hoe bedrijven en regio’s hier op een succesvolle manier invulling aan geven. Zo volgt ABN AMRO de ontwikkelingen binnen de circulaire economie op de voet. ABN AMRO wil bijdragen aan een duurzame samenleving door onder meer de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland te versnellen. Zij heeft haar duurzame ambities vastgelegd in Missie 2030, waarin ABN AMRO zich ten doel heeft gesteld dat al het vastgoed in haar portefeuille in 2030 gemiddeld over energielabel A beschikt.