Wil jij met jouw organisatie Circulair de Corona crisis uit? Wil je inzicht krijgen in hoe je jouw organisatie en businessmodel circulair kunt maken? Wil jij je circulaire ambities verwezenlijken? Wil je een sterke circulaire keten opbouwen? Het nieuwe adviesbureau ‘Route Circulair’ gaat graag samen met jou aan de slag! Van praten naar doen, juist nu!

We zijn met z’n allen bezig om zo goed mogelijk door deze bijzondere en heftige tijd heen te komen. We staan voor vele uitdagingen die we samen moeten overkomen om weer back on track te komen. Echter, wordt de focus hierbij om terug te keren naar business as usual of grijpen we deze tijd aan om de omslag te maken naar een circulaire economie? Want naast een tijd van uitdagingen is deze tijd ook een tijd van kansen. Onze wereld is momenteel voor slechts 9 procent circulair en de trend is negatief, dus laten we er samen voor zorgen dat we de trend draaien en versnellen richting een circulaire economie!

Route Circulair helpt organisaties om hun circulaire ambities te realiseren. Om de circulaire economie het nieuwe normaal te laten worden, moeten we van praten naar doen. Het maakt niet uit of je net je eerste stappen zet in de wereld van de circulaire economie of dat je al een tijdje bezig bent om je circulaire ambities te realiseren. Met hun actiegerichte aanpak bieden zij concrete handvatten en oplossingen op maat om op jouw manier aan de slag te gaan. Hiermee leveren zij samen met jou een positieve bijdrage aan de transitie naar een circulaire toekomst!

Start vandaag nog jouw Route Circulair!