Circl wint Europese duurzaamheidsprijs ULI

ABN Amro’s duurzame paviljoen Circl heeft de European Urban Land Institute Award gewonnen. Circl werd door de jury geroemd om haar innovatieve principes in de circulaire economie. Dat Circl als ‘klein’ gebouw tegenover de andere finalisten, project Fenix in Rotterdam met 214 appartementen en een publieke functie rondom een oud warenhuis en Victoria Yards Johannesburg uit Zuid-Afrika, als mede winnaar uit de bus komt heeft klaarblijkelijk niets met het aantal vierkante meters te maken.

Bij het kiezen van de winnaar werd met verschillende aspecten rekening gehouden. De juryleden vonden dat Circl als ‘first mover’ erin geslaagd is om een breed scala aan duurzame elementen samen te brengen in een nieuwe beweging in de vastgoed sector. Petran van Heel, sector banker Bouw en Vastgoed bij ABN AMRO over het winnen van de prijs: “We zijn erg trots op het winnen van deze Award. Het laat zien dat we op de goede weg zitten. Ik denk dat het ook een onderscheiding is om iedereen aan te moedigen om de grenzen te blijven verleggen voor betere en gezondere gebouwen en het verminderen van de CO2-uitstoot. Als zodanig is het een onderscheiding, niet voor wat er is gedaan, maar voor wat we nog moeten doen.”

En dat zijn juist de punten die de jury mee heeft genomen in haar overweging. Het jury commentaar zegt daarover: “In deze nieuwe duurzame aanpak is het gebouw een ware inspiratiebron en blijft de bredere gemeenschap betrekken en onderwijzen, zowel nationaal als internationaal, waardoor de weg wordt geëffend voor duurzamere projecten, en misschien nog belangrijker, het promoten van meer maatschappelijk verantwoord ondernemen in onze branche.”

Als winnaar van de ULI Europe Awards for Excellence 2020, heeft Circl automatisch toegang tot de ULI Global Awards for Excellence 2021 gekregen. ULI maakt de winnaars van de Global Award in de herfst van 2021 bekend.