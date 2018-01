Circl stimuleert circulaire actie met Just Start

Tijdens de Week van de Circulaire Economie organiseert Circl (een initiatief van ABN AMRO) van maandag 15 januari tot en met vrijdag 19 januari een scala aan evenementen over circulair ondernemen. De meet-ups in Circl staan deze week in het teken van het thema ‘Just Start’. Veel ondernemers hebben namelijk circulaire ambities, maar hoe zet je de eerste concrete stappen? Onderwerpen als social design, nieuwe businessmodellen en duurzame communicatie passeren de revue en geven ondernemers bruikbare handvatten om te beginnen.

Blue Monday Rave

De aftrap van de week vindt plaats op maandag 15 januari van 06.00 uur tot 08.30 uur met een ochtendfeest om Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar, te trotseren. Tijdens de Blue Monday Rave zijn yoga, DJ’s en livemuziek, een skippyballenrace, een lachworkshop en powerontbijt de ingrediënten om de gelukshormonen te boosten en Blue Monday opgeladen tegemoet te gaan. Tijdens het ochtendfeest komen young professionals, werkzaam bij allerlei organisaties, samen om de circulaire week energiek af te trappen in Circl.

Just Start

Circl is deze week de hotspot voor iedereen die niet alleen maar wil praten over de circulaire economie maar ook vooral wil beginnen. “Op het programma staan evenementen die zijn gericht op het circulair activeren van grote corporate bedrijven, startups en individuen. Of je nu al jaren in het onderwerp zit, of net van het begrip hoort. Waar je je ook bevindt, just start” – aldus Merijn van de Bergh, directeur Circl.

Zo is er op dinsdag 16 januari de inspiratieavond Social Meets Design over hoe design en sociaal ondernemerschap samen revolutionaire oplossingen bieden voor de klimaatproblematiek. In de vorm van speeddates tussen designers, ondernemers en experts worden ter plekke stappen gezet. Diezelfde dag vindt ook de derde debatavond (in een reeks van vijf) plaats van NRC Live: de kracht van circulair. Koplopers gaan in op de succesfactoren, struikelblokken en mogelijkheden van nieuwe businessmodellen.

Vrijdag 19 januari staat in het teken van de impact van circulair bouwen. Tijdens de sessie Vastgoed Forum gaan wetenschappers en ondernemers in op het nut en de noodzaak van duurzaam en circulair bouwen door woningcorporaties. Op deze bijeenkomst volgt een interactieve sessie waarbij Urban Minders, de Duurzame Jonge 100 en Vastgoed Forum de dialoog aangaan over de werkelijke impact van circulair bouwen. Tot slot leren ondernemers de juiste snaar te raken met communicatie tijdens de inspiratiesessie Circulaire Successen in de Media. De week wordt afgesloten met een nieuwjaarsborrel waarbij iedereen samenkomt; van vastgoed tot design en van wetenschappers tot financiers.

Over Circl

Circl is een circulair platform op de Amsterdamse Zuidas waar maatschappij en samenleving samen in beweging komen voor een duurzame wereld. Kennisdeling over de circulaire economie staat daarbij voorop. Samen wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen in de circulaire economie.

Wil je een van de meet-ups bijwonen?

Aanmelden voor de Blue Monday Rave, Social Meets Design, NRC Live debatavond en inspiratiesessie Circulaire Successen in de Media kan via circl.nl. Hier is ook het hele programma in te zien.