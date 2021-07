CEO’s van Green Business Club Bunnik tekenen ambitieverklaring voor een duurzame spoorzone in 2030 

Energieneutrale gebouwen in 2030, Zero Waste, 45 millimeter buien opvangen binnen het gebied en een verschuiving naar duurzaam vervoer als de fiets en het openbaar vervoer. Een greep uit de ambitieverklaring die op 9 juli 2021 is ondertekend bij Sempergreen door de CEO’s van de zeven participanten van Green Business Club Bunnik. Binnen deze stichting werken bedrijven en de gemeente samen om de spoorzone van Bunnik te verduurzamen door middel van de uitvoering van concrete projecten.

Sedum testdak

Sinds de oprichting eind 2019 heeft Green Business Club (GBC) Bunnik niet stil gezeten. Vanuit de stuurgroep zijn vier projectgroepen gestart rondom de thema’s Energie, Mobiliteit, Facilitair/Educatie en Klimaatadaptatie. In het eerste jaar lag de focus vooral op onderzoek naar de stand van zaken en haalbaarheid van beoogde ambities, maar tegelijk komen de eerste projecten al van de grond. Zo worden er binnenkort Band op Spanning-pompen geplaatst, wordt het Anton van Dampad opgeknapt met meer groen om de reis naar het station aantrekkelijker te maken en krijgt Vrumona een groen (test)dak.

Evelien Sanders de Boer, managing director bij Vrumona: “Samen met de andere leden van de Green Business Club kan Vrumona meer impact maken op onze gezamenlijke omgeving als het gaat om een groen, veilig en bereikbaar Bunnik. Het sedum testdak van Sempergreen is daarin een mooi voorbeeld en een prachtige stap richting een duurzame bedrijfsvoering.”

Trots op de samenwerking

Voor de ondernemers is het belangrijk om lokaal actief bezig te zijn met duurzaamheid en daarvoor biedt Green Business Club een fijn vehikel, zo geeft Erik-Jan Ginjaar aan, algemeen directeur van Postillion Hotels. Maar ook de gemeente is enthousiast over de activiteiten van de groep bedrijven. Jocko Rensen, loco burgemeester en wethouder (van onder andere Groenbeleid): “Voor de gemeente is Green Business Club Bunnik een cadeautje. Met hun energie, enthousiasme en deskundigheid krijgen we echt dingen voor elkaar. Als gemeente zijn we trots op de samenwerking.”

Naast Jocko Rensen namens gemeente Bunnik, tekenden Michiel van Zijl (ENGIE Nederland), Mario Broos (BAM Bouw & Vastgoed Nederland), Erik-Jan Ginjaar (Postillion Hotels), Evelien Sanders de Boer (Vrumona), Magdalena Piotrowska (NS) en Corné van Garderen (Sempergreen) de ambitieverklaring Green Business Club Bunnik 2020-2030.

Over Green Business Club Bunnik

Green Business Club (GBC) Bunnik is een impactorganisatie met 7 participanten die zich richt op het behalen van concrete duurzame resultaten door het initiëren van duurzame projecten. GBC Bunnik is een zelfstandige stichting en is in 2019 is opgericht.