CEOs in actie tijdens Nederlandse filmpremière van klimaatfilm “Beyond Zero” 

Op donderdagavond 11 november is de Nederlandse filmpremière van de veelbesproken documentaire ‘Beyond Zero‘ over UN Climate Action Award winner Interface in Theater Gooiland in Hilversum. Een grote groep CEOs, andere leiders en jongeren zijn aanwezig op uitnodiging van klimaatpionier Maurits Groen en het programma 100 Months to Change NL. Met behulp van inspiratie uit de film, formuleren aanwezigen ter plekke concrete acties om bij te dragen aan de klimaatdoelstelling van 2030. Hiermee wordt direct invulling gegeven aan de oproep van de klimaattop in Glasgow (COP26) aan leiders om meer bij te dragen aan de klimaatdoelen. De première vindt plaats op de avond van het Nationaal Sustainability Congres ter gelegenheid van het 20e jubileum van het congres.

Het programma wordt begeleid door klimaatpionier Maurits Groen en Harm Edens, presentator van onder meer de Nationale Klimaatquiz en BNR Duurzaam. Na de filmvertoning gaat Harm Edens in gesprek met de initiatiefnemer van het internationale klimaatprogramma 100 Months to Change (100MTC) Charlotte Extercatte. Daarna komen enkele bedrijven aan het woord die al ‘beyond zero’ werken, en spreekt Edens met diverse CEO’s en bezorgde jongeren over de film. De avond sluit af met een Call for Action die ter plekke door aanwezigen in een realtime data tool wordt ingevuld. Daarmee wordt duidelijk op welke manier leiders en andere aanwezigen een stap extra zullen bijdragen om de klimaatdoelen te halen. Aanwezig zijn onder meer de directeuren / CEO’s van KPMG, ABN AMRO, Dutch Flower Group, Compass Group Nederland, Albert Heijn, Lidl, PLUS, Coca-Cola Nederland, Moonen Packaging, EY, Enexis, Achmea, Patagonia, Evides, RVO DuurzaamDoor en tompambtenaren van meerdere ministeries.

“Beyond Zero” is een inspirerende en bekroonde documentairefilm over het Amerikaanse multinational Interface. Het biedt een ongekend ‘fly on the wall; inzicht in de onwaarschijnlijke en visionaire, moedige beslissing van oprichter en CEO Ray Anderson van de succesvolle (maar destijds nog vervuilende) beursgenoteerde vloerenfabrikant Interface om zijn bedrijf compleet te transformeren naar een bedrijf zonder negatieve impact. De film volgt zeer realistisch het avontuur dat hij en mensen om hem heen aandurfden en dat inmiddels heeft geleid tot een ‘beyond zero emission’ bedrijf. Anderson sprak op 16 maart 2004 tijdens de 5e editie van het Nationaal Sustainability Congres, zijn enige grote optreden in Nederland.

Maurits Groen initieerde in 2006 de première van de film ‘An Inconvenient Truth’ in aanwezigheid van Al Gore en zette daarmee destijds veel leiders aan tot duurzamer handelen in hun organisatie. ‘Er ligt een enorme opgave. Deze film Beyond Zero moet nu de wereld in; het geeft leiders en professionals inspiratie en concrete handvatten hoe om te gaan met het urgente klimaatvraagstuk. Er zijn nu nog 98 maanden om de klimaatdoelen van 2030 te halen’, aldus Groen.

Mede-initiatiefnemer van 100MTC Charlotte Extercatte stelt: ‘Er is veel aandacht voor wat je thuis kan doen om bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering. We vergeten soms dat impact van hetgeen je beslist op je werk vaak vele malen groter is. Dat geldt voor CEOs maar ook voor marketeers, inkopers en ambtenaren. Echt iedereen kan een flink tandje bijzetten en bijdragen aan de klimaatdoelen van 2030. Als iedereen dat doet met de lessen uit de film, dan zijn de doelen haalbaar. Een beter klimaat begint -wat ons betreft- op je werk! Daarmee wordt concreet handen en voeten gegeven aan de grote ‘we gaan net zero’ uitspraken die we rond Glasgow veel horen. We streven ernaar om zo snel mogelijk 1 miljoen professionals en toekomstig professionals te bereiken met dit platform.

De avond wordt georganiseerd door Maurits Groen in samenwerking met 100 Months to Change NL met een team van klimaatpioniers en is mede mogelijk gemaakt door samenwerking met het Nationaal Sustainability Congres.

Beyond Zero heeft meerdere prijzen gewonnen, onder andere die van “Best Story” op het Boston Film Festival en van “Best Documentary Feature” op het Denver Film Festival. Deze film is onafhankelijk van het bedrijf Interface geproduceerd.