Center Parcs heeft de ESG Ambition Award 2025 gewonnen, uitgereikt door Financial Media. Deze prijs is een erkenning voor bedrijven die het milieu, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur (ESG) aantoonbaar en structureel hebben geïntegreerd in hun organisatie. De jury bekroonde de geïntegreerde inzet van Center Parcs voor duurzaamheid als een fundamenteel onderdeel van de identiteit van het bedrijf.

Center Parcs werd genomineerd na een grondige beoordeling van de langetermijnstrategie op het gebied van duurzaamheid door de jury. Op 24 april presenteerde het bedrijf hoe duurzaamheid concreet is verweven in alle onderdelen van de organisatie – van operationele processen tot gastervaring. De winnaar werd bekendgemaakt tijdens een ceremonie op 15 mei in Affligem, België.

De jury prees Center Parcs met de volgende uitspraak: “Sommige organisaties zetten stappen. Maar de winnaar van de ESG Ambition Award? Die brengt het hele bedrijf vooruit. Dit jaar gaat de prijs naar een organisatie die erin geslaagd is om duurzaamheid tot leven te laten komen – niet als een op zichzelf staand project, niet als een marginale afdeling, maar als iets dat bloeit in elk aspect van het bedrijf.

Duurzaamheid is hier geen doel op zich; het is een manier van leven, van de werkvloer tot de directiekamer. Wat de winnaar uniek maakt, is niet alleen hun ambitie – hoewel hun doelen op het gebied van CO₂, water, afval, biodiversiteit en diverse sociale elementen ongetwijfeld indrukwekkend zijn. Het is vooral hoe deze ambities doordringen in elk team, elke locatie en elke beslissing. Ze bewijzen dat duurzaamheid geen toevoeging is aan wat ze doen. Het is geen extra. Het is wat ze doen: Center Parcs.”

Een collectieve toewijding aan natuur en mensen

Center Parcs heeft 28 parken in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Denemarken. Alle parken hebben een sterke focus op duurzaamheid die wordt bevestigd door groepscertificeringen zoals ISO-normen (ISO 14001 en ISO 50001), het Green Key Ecolabel en erkenning als SDG Pioneer.

Center Parcs streeft naar een recyclingpercentage van 70 procent en houdt actief toezicht op voedselverspilling in de restaurants en vermindert dit. Het beschermen van de lokale biodiversiteit is een prioriteit, met behoud van leefgebieden voor soorten als zwaluwen, vleermuizen en egels. Er wordt aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van duurzaamheid door het gebruik van groene stroom, geothermische energie, warmteterugwinningssystemen en de renovatie van cottages zodat ze op hernieuwbare bronnen draaien. Geavanceerde waterbeheertechnieken, waaronder omgekeerde osmose technologie in de zwembaden, maken hergebruik van water mogelijk en helpen het waterverbruik onder het gemiddelde huishoudniveau te houden. Deze inspanningen ondersteunen het doel van het bedrijf om de CO₂-uitstoot tegen 2030 met 51 procent te verminderen ten opzichte van 2019, voortbouwend op een vermindering van 25 procent die al is bereikt.

Mensen in het hart van ESG

Naast milieu-inspanningen investeert Center Parcs in sociale duurzaamheid door het welzijn van werknemers te bevorderen via betrokkenheidsenquêtes, teambuildingevenementen en erkenningsprogramma’s. Het bedrijf rapporteert hoge werknemerstevredenheidsscores en ondersteunt lokale gemeenschappen en goede doelen, waaronder Beyond the Moon en World Clean Up Day.

“We zijn erg trots op deze erkenning”, zegt Vera Geebelen, CSR Manager Europe bij Center Parcs. “Deze prijs weerspiegelt onze voortdurende inzet voor het verminderen van onze ecologische voetafdruk, het verbeteren van de biodiversiteit en de zorg voor onze gemeenschappen. We zien dit als een opstapje, niet als een eindstreep, en zullen duurzaamheid blijven verankeren in elke beslissing die we nemen.”

Over Center Parcs Europe

Center Parcs werd in 1968 opgericht in Nederland en blijft een uniek concept in Europa. Momenteel heeft Center Parcs 30 parken: 7 in België (inclusief 2 Sunparks parken), 7 in Frankrijk, 9 in Nederland, 1 in Denemarken en 6 in Duitsland. Center Parcs richt zich op de verbinding van mensen met elkaar en de natuur. Het merk streeft ernaar om gasten, hetzij families, vrienden of andere sociale groepen, in een natuurlijke omgeving mooie herinneringen met elkaar te laten creëren. Met een moderne setting, een ruim scala aan ervaringen en activiteiten, en een sterke focus op duurzame en lokale initiatieven, verwelkomt Center Parcs iedereen om buitengewone ervaringen te verzamelen. Center Parcs werkt elke dag aan een steeds persoonlijker, vlotter, en hoogwaardiger verblijf voor haar vakantiegangers.