Het CDA roept op tot een wet tegen greenwashing en strikte handhaving ervan om consumenten te beschermen tegen misleidende duurzaamheidsclaims. Een motie van het CDJA is afgelopen zaterdag (5 november) aangenomen op het CDA-congres. De aangenomen motie stelt dat het CDA tegen ‘greenwashing’ is dat de partij dit wettelijk wilt verankeren; ofwel in wetgeving ofwel in de implementatie van een nieuwe EU-richtlijn tegen greenwashing die in de maak is. De motie stelt ook dat er strikter gehandhaafd moet worden en dat toezichthouders als de Autoriteit Consument en Markt daar extra capaciteit voor zouden moeten krijgen.

CDA mede-indiener motie Nijmegen

De motie is tekenend voor een nieuwe ontwikkeling binnen het CDA. In Nijmegen was het CDA mede-indiener van een motie om schadelijke reclames uit de publieke ruimte te weren. Het gaat daarbij om reclames voor vliegreizen, cruisereizen, vervuilende auto’s en reclames voor producten uit de bioindustrie. Eerder stemde CDA’ers mee met soortgelijke moties in Haarlem en Enschede.

Hoopvol

“Een zeer goede stap van het CDA”, aldus Charlotte Braat, campaigner bij Reclame Fossielvrij. “Ook hoopvol dat dit onderwerp door de jongerenpartij geagendeerd is en op zoveel steun kan rekenen. Voor veel jongeren is het streng aanpakken van misleidende greenwashing een no-brainer. Dat CDA dit als regeringspartij omarmt, belooft veel voor een landelijke wet om fossiele reclame te verbieden.”

Onbetrouwbare duurzaamheidsclaims

Tweede Kamerlid van het CDA Henri Bontenbal in het CDA-persbericht over de motie: ‘’De komende jaren staan we als Nederland voor de grote opgave om de klimaatdoelen te halen en ons land op een goede manier door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Onbetrouwbare duurzaamheidsclaims dragen daar niet aan bij en moeten harder worden aangepakt.’’

Voorkom ondermijning

Bestuurslid van het CDJA Derek Groot stelt in hetzelfde persbericht: ‘’Een grote verantwoordelijkheid voor de energietransitie ligt bij de overheid maar, zoals het CDJA al langer betoogt, een duurzame wereld begint ook bij jezelf en je eigen verantwoordelijkheden. Voorkom ondermijning van de transitie naar een duurzame toekomst en dat het vertrouwen van de consument verder wordt geschaad. Het wordt tijd om greenwashing stevig aan te pakken zodat een steentje bijdragen, wat hard nodig is, ook echt loont.’’

Sociale kwestie

CDA-Kamerlid Henri Bontebal brak een paar dagen eerder al een lans voor maatregelen die gericht zijn op sociale verandering. “Het is mijn overtuiging dat we het milieuvraagstuk, het duurzaamheidsvraagstuk niet allereerst moeten benaderen als een technologische of economische kwestie, maar allereerst als een sociale kwestie.” Bontebal deed deze uitspraken op 3 november 2022 in een lezing voor het Steenkampinstituut, het opleidingsinstituut van het CDA. In die lezing plaatst hij ook vraagtekens bij economische groei.