De winnaars van EY Entrepreneur Of The Year 2025 zijn bekend. Matthijs Welle van Mews wint in de categorie Entrepreneur Of The Year, Henry Jonker van Novades wint in de categorie Emerging Entrepreneur Of The Year, Rob en Jurgen Banken van Banken Champignons Group winnen de Family Business Legacy Award en Cathelijne Lania van A Beautiful Story wint de Social Impact Award 2025. De prestigieuze prijs werd gisterenavond in Studio 21 in Hilversum uitgereikt en bekroont ondernemers die het verschil maken. De finalisten van dit jaar tonen hoe ondernemerschap kan bijdragen aan innovatie, duurzaamheid en groei in sectoren die volop in beweging zijn.

EY organiseert dit jaar de 29e editie van de EY Entrepreneur Of The Year verkiezing in Nederland. Het programma is onderdeel van een wereldwijd initiatief in meer dan zestig landen en is de meest prestigieuze ondernemersprijs ter wereld. De lokale winnaar van de categorie Entrepreneur Of The Year (Matthijs Welle voor Nederland) doet automatisch volgend jaar mee aan EY World Entrepreneur Of The Year verkiezing in Monaco.

Met de verkiezing zet EY vernieuwend ondernemerschap op een voetstuk. Het programma stimuleert ondernemers om het beste uit zichzelf, hun klanten en medewerkers te halen. Bekende eerdere winnaars zijn onder andere Pieter Zwart (Coolblue), Colette van Eerd (Jumbo), Henk-Jan Beltman (Tony’s Chocolonely) en Ali Niknam (Bunq).

“De genomineerden van dit jaar zijn changemakers die zowel hun eigen toekomst als die van anderen vormgeven. Met lef, visie en doorzettingsvermogen zetten zij inspirerende concepten om in succesvolle bedrijven die impact maken in hun sector én de maatschappij,” zegt Marita de Hair, programmaleider EY Entrepreneur Of The Year 2025.

De winnaars van 2025

Matthijs Welle, Mews – EY Entrepreneur Of The Year 2025

Met Mews transformeert Matthijs Welle de wereld van hospitality. Zijn platform automatiseert de volledige hotelervaring, van inchecken tot betalingen, en bedient inmiddels 12.500 hotels in 85 landen. Door technologie, data en gastvrijheid slim te combineren, maakt Mews de hotelbeleving eenvoudiger en persoonlijker. De jury roemt Welle’s lef, snelheid en vermogen om een traditionele industrie opnieuw uit te vinden.

Henry Jonker, Novades – EY Emerging Entrepreneur Of The Year 2025

Henry Jonker laat zien hoe innovatie en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan. Met Novades geeft hij afgekeurde grondstoffen uit de voedselindustrie een tweede leven als hoogwaardige ingrediënten voor diervoeding. Wat begon als een idee aan de keukentafel, groeide uit tot een internationaal opererend bedrijf met vijftien medewerkers en een eigen softwareplatform. Zijn creativiteit en doorzettingsvermogen maken hem volgens de jury tot een echte ondernemer pur sang.

Rob en Jurgen Banken, Banken Champignons Group – EY Family Business Legacy Award 2025

De broers Rob en Jurgen Banken bewijzen dat familiebedrijven de kracht van traditie kunnen combineren met innovatie. Banken Champignons groeide sinds 1956 uit van lokale kwekerij tot internationale speler met meer dan 550 medewerkers. Door continu te investeren in technologie en duurzame processen, blijft het familiebedrijf toonaangevend in champignons en paddenstoelenspecialiteiten. Een sterk voorbeeld van ondernemerschap dat over generaties heen waarde creëert.

Cathelijne Lania, A Beautiful Story – EY Social Impact Award 2025

Met A Beautiful Story laat Cathelijne Lania zien hoe creativiteit en sociale rechtvaardigheid elkaar kunnen versterken. Haar sieradenmerk creëert al bijna twintig jaar eerlijke economische kansen voor makers in Nepal en Tanzania en pioniert met eerlijke edelsteenhandel. Elk sieraad vertelt een verhaal van vakmanschap, verbinding en waardigheid. Een tastbaar symbool van betekenisvol ondernemen.

Foto: De winnaars EY Entrepreneur Of The Year: Matthijs Welle van Mews, Cathelijne Lania van A Beautiful Story, Rob en Jurgen Banken van Banken Champignons Group en Henry Jonker van Novades.