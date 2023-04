De eerste circulaire dakkapellen zijn geplaatst op woningen van Woonbedrijf in de Generalenbuurt Noord in Eindhoven. In totaal plaatsen we 56 dakkapellen. Dakgoten en kozijnen die Caspar de Haan tijdens de renovatiewerkzaamheden heeft verwijderd, hebben een nieuw leven gekregen. Met hergebruik van deze vrijgekomen materialen wordt een flinke besparing op CO 2 -uitstoot gerealiseerd. De dakkapellen worden prefab aangeleverd en in één keer op het dak geplaatst, waardoor de bewoner zo min mogelijk overlast ervaart van de werkzaamheden.

Een verrassing voor Woonbedrijf

Caspar de Haan verduurzaamt 325 eengezinswoningen van Woonbedrijf in de Generalenbuurt in Eindhoven. Afgelopen november verraste Caspar de Haan Woonbedrijf met deze circulaire dakkapel. Marieke Franken, directeur Woonbedrijf: “Woonbedrijf vindt het belangrijk om samen te blijven leren en ontwikkelen op het gebied van circulariteit. Deze nieuwe manier van samenwerken in renovatieprojecten brengt veel mooie inzichten en innovaties. Met bijvoorbeeld nu de toepassing van deze circulaire dakkapellen als resultaat.”

Gerard Dinnessen, Algemeen Directeur Caspar de Haan: “Wij hebben beiden hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendig bouwen. Het is dan ook mooi deze unieke dakkapel te kunnen plaatsen. Niet alleen omdat we hergebruik hiermee faciliteren maar ook omdat we het resultaat zien van hoe beide bedrijven medewerkers stimuleren continu te denken in mogelijkheden.”

Duurzame ambities

Ton Linders, projectcoördinator van Caspar de Haan onderhoud & renovatie en ontwikkelaar van de circulaire dakkapel: “In het renovatieproject met Woonbedrijf hebben we als doel om 50% circulair te werken. Onlangs bleek dat er hierin nog kansen op verbetering liggen. Ik dacht na wat ik met alle vrijgekomen materialen kon doen om het project nog meer te verduurzamen. Het begon als een wild idee en liep uit op een concreet plan. Het is supergaaf dat Woonbedrijf deze kans aangrijpt en deze circulaire dakkapellen daadwerkelijk plaatst. Samen maken we met kleine stappen impact.”

Onderschrift foto:

Circulaire dakkapellen van Caspar de Haan op woningen van Woonbedrijf.