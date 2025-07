De eeuwenoude Nederlandse cacaotraditie krijgt een meer duurzame toekomst met behulp van Cargill. Met de afronding van twee baanbrekende duurzaamheidsprojecten versterkt Cargill de lang bestaande rol van Nederland als wereldwijd knooppunt voor duurzamere cacaologistiek. Verschillende investeringen vernieuwen de manier waarop cacao wordt getransporteerd, verwerkt en van stroom wordt voorzien: van de haven van Amsterdam tot het heerlijke eindproduct. De nieuwe investeringen bestaan uit een slimme biomassaketel en een volledig geautomatiseerd zonne-energiemagazijn, die een cruciale stap vormen in de ontwikkeling van een circulaire, koolstofarme cacaoketen. Deze lokale ontwikkelingen ondersteunen Cargill’s bredere streven om de uitstoot in de toeleveringsketen tegen 2030 met 30% per ton verkocht product te verminderen.

“Deze projecten laten zien waar Nederland het beste in is: vooroplopen met slimme infrastructuur, schone energie en wereldwijde logistiek door typische Nederlandse innovatiekracht. Wat hier gebeurt is ‘polderen’ in de beste zin: verschillende partijen samen laten werken aan een duurzamere toekomst. De Nederlandse cacaofunctie is nu een blauwdruk voor hoe duurzaamheid op maat kan worden ingepast in wereldwijde voedselvoorzieningsketens.” – Emiel van Dijk, Managing Director Cocoa & Chocolate Europa en West-Afrika bij Cargill.

De cacaobonen arriveren vanuit West-Afrika in de Amsterdamse haven, waar ze worden opgeslagen in energiezuinige bonenmagazijnen die volledig draaien op hernieuwbare elektriciteit. Transport naar Cargill’s cacaofabriek in Zaandam gebeurt via ’s werelds eerste volledig elektrische duwboten en duwbakken. Deze varen op groene energie geleverd door Windpark Hanze, Cargill’s partnerschap voor hernieuwbare energie met Vattenfall. Met deze innovatie wordt jaarlijks bijna 190.000 kilo CO₂ bespaard, wat gelijk staat aan 15.000 vrachtwagenritten.

Aangekomen in de fabriek in Zaandam worden de cacaobonen verwerkt. De cacaodoppen die hierbij ontstaan worden niet langer als afval beschouwd, maar dienen nu als brandstof in Cargill’s nieuwe biomassaketel in Amsterdam. Deze circulaire aanpak vermindert de uitstoot van broeikasgassen met 19.000 ton per jaar. Een reductie die genoeg is om jaarlijks 10.000 Nederlandse huishoudens te verwarmen. Samen met het windmolenpark dat Cargill en Vattenfall exploiteren in samenwerking met Windpark Hanze loopt de totale CO₂-besparing op tot 31.000 ton jaarlijks, een CO₂-reductie van maar liefst 90% in de Amsterdamse fabriek.

Verderop in de keten reist het cacaopoeder vanuit Wormer – de thuisbasis van de grootste cacaoverwerker ter wereld – per BIO-LNG-truck naar het nieuwe Green Valley Cocoa Logistics-magazijn in Amsterdam. Deze faciliteit is strategisch gelegen in een intermodaal transportknooppunt met verbindingen naar spoor-, binnenvaart- en terminalactiviteiten. Het magazijn optimaliseert de productstroom en verkleint gelijktijdig de ecologische voetafdruk door zonne-energie, automatische voertuigen en kettingtransportbanden, met plannen voor de ontwikkeling van elektrische shuttles om het dieselverbruik tussen terminal en magazijn te elimineren.