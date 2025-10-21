Begin 2026 komt voor alle bedrijven in de Rotterdamse haven een methodiek beschikbaar die hen ondersteunt bij de omschakeling naar circulaire bedrijfsprocessen. Hiertoe loopt momenteel de ‘Grondstoffen Innovatie Studie’ (GIS). Een belangrijk onderdeel is het uitvoeren van een pilot bij Cargill om de methodiek in de praktijk te testen. “Onze corebusiness is de wereld voeden”, vertelt Manufacturing Technology Lead Richard Franken van de locatie van Cargill in Gouda waar de pilot plaatsvindt. Het kostte hem weinig moeite om hiervoor bij zijn collega’s de handen op elkaar te krijgen. “Concernbreed leeft duurzaamheid bij ons enorm.”

Cargill is een familiebedrijf met meer dan 160 jaar ervaring. “We hebben een grote voedseltak, uiteenlopend van graan, chocola en vlees tot olie”, aldus Franken. “Het verhandelen van producten is de tweede poot van Cargill en de derde omvat onder andere Cargill Bio Industrial, waar de Cargill Gouda site onder valt.” De circa 155.000 werknemers opereren in 70 landen. “Zij zetten zich in om de wereld op een verantwoorde manier van voedsel en biochemische producten te voorzien. Daarbij is er nadrukkelijk oog voor het beperken van de impact van de bedrijfsactiviteiten op het milieu.”

Groene koers



Cargill heeft duidelijke duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd. “Ons doel is om medio 2030 onze emissie met invloed op het klimaat ten opzichte van de basislijn van 2017 met 30% per ton product te verminderen. In hetzelfde jaar willen we voor onze gehele toeleveringsketen compleet ontbossingsvrij opereren en trainen we vanaf 2030 jaarlijks 10.000 boeren in het beoefenen van duurzame landbouw. Ook onderschrijven we de mensenrechten zoals die internationaal zijn geaccepteerd.”

Binnen het bedrijf bestaat veel enthousiasme om werk te maken van de groene koers. “Men is zich bewust van het intrinsieke belang om onze processen duurzaam te maken. Ik ken nauwelijks collega’s die het onderwerp niet belangrijk vinden. Niet voor niets hebben we onze doelstellingen voor 2025 nu al ruimschoots gehaald. Zeker voor Nederland geldt dat onze grondstoffen voor een belangrijk deel al duurzaam zijn, maar er kan altijd meer.”

Blinde vlekken

Om haar milieuvoetafdruk verder te verkleinen, investeert Cargill in zaken als energiebesparing en circulariteit. “We hebben daarvoor verschillende programma’s lopen. De GIS-pilot zien we als kans om op dit gebied kennis van buiten naar binnen te brengen. Wellicht stuiten we hierdoor op blinde vlekken. Er kan immers altijd meer en we hopen verrast te worden met aanbevelingen voor het nemen van extra maatregelen. We kennen onze eigen eilandjes wel, maar hebben minder zicht op het totaalplaatje. Een frisse blik van buiten kan onze ogen openen voor nieuwe mogelijkheden zodat we op korte termijn nog duurzamer kunnen opereren.”

Breed toepasbaar



De provincie Zuid-Holland onderstreept het belang van een circulaire economie en financiert het de Grondstoffen Innovatie Studie. Gedeputeerde Arne Weverling: “De toekomst van een duurzame economie begint bij het slim benutten van wat we al hebben. Door afval te zien als grondstof en fossiel te vervangen door circulair en biogeen, bouwen we aan een industrie die niet alleen produceert, maar ook herstelt.” Deltalinqs coördineert de ontwikkeling van de ‘GIS-methodiek’. Dit gebeurt met aandacht voor zowel transitie naar niet-fossiele of circulaire grondstoffen, het optimaliseren van interne grondstoffenstromen als voor nieuwe toepassingen van reststromen.

De inhoudelijke ontwikkeling gebeurt door twee adviesbureaus, Tekkoo en TransitionHero. De pilot vindt onder hun leiding plaats op de locatie van Cargill in Gouda, maar de bevindingen zijn breder toepasbaar binnen het concern. Dit geldt volgens Franken zeker voor de Rotterdamse site in de Botlek. “Ik ken onze Botlek-site van binnenuit, want ik heb hier zes jaar gewerkt als lid van het management team. Enkele processen zijn op beide locaties vrijwel identiek, zowel wat betreft technologie als grondstoffeninput. Dit betekent dat de leerpunten uit de pilot voor een flink deel ook gelden voor onze Rotterdamse site.” Waarschijnlijk ligt de meerwaarde overigens veel breder. “Ik vermoed dat onze locaties in andere landen eveneens hun voordeel kunnen doen met de studie-uitkomsten. Belangrijk, want onze duurzaamheidsambities gelden voor alle vestigingen. Daar komt bij dat het ook een kostenkwestie is, want het is zonde om energie uit de schoorsteen te laten ontsnappen. Met name bij het vervangen van een installatie is het kiezen voor efficiency op het gebied van energie- en grondstoffeninput vrijwel altijd lonend is.”

Eind dit jaar beschikbaar

Voor Cargill resulteert de pilotstudie over enkele maanden in een rapport met praktische aanbevelingen voor het bedrijf. “Voor ons een mooi moment, want eind dit jaar maakt Cargill wereldwijd de doelstellingen voor na 2030 bekend en dit helpt voor de Gouda-site om het portfolio te vullen”, aldus Franken.

Vervolgens worden de Cargill-ervaringen benut om de tool te optimaliseren. Na voltooiing bestaat de GIS uit praktisch uitvoerbare maatregelen om slim om te gaan met grondstoffen en reststromen. Vanaf begin 2026 kunnen bedrijven in de Rotterdamse haven het hulpmiddel gebruiken bij de verduurzaming van hun bedrijfsprocessen. Geen moment te vroeg, want het is een uitdagende tijd voor het Rotterdams Industrieel Complex.