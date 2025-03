Nieuwe analyse van de laatste emissiegegevens uit de Carbon Majors-database toont aan dat de emissies van ’s werelds grootste olie-, gas-, kolen- en cementproducenten in 2023 zijn toegenomen in vergelijking met 2022, waarbij meer dan 50% van deze emissies werd veroorzaakt door slechts 36 bedrijven met een hoge emissie.

Ondanks overweldigend wetenschappelijk bewijs dat broeikasgasemissies en catastrofale opwarming van de aarde met elkaar in verband brengt, verhoogden 93 van de bedrijven in de Carbon Majors-database hun emissies in 2023, waaronder 50 private bedrijven.

Belangrijkste updates:

Staatsbedrijven domineerden de wereldwijde emissies in 2023. 16 van de 20 grootste uitstoters zijn staatsbedrijven, en in totaal droegen staatsbedrijven in 2023 52% bij aan de wereldwijde emissies.

Chinese bedrijven droegen aanzienlijk meer bij dan bedrijven uit enig ander land. Ze produceerden 23% van de wereldwijde CO₂-uitstoot van fossiele brandstoffen en cement in 2023, waarmee ze de voorsprong die ze in 2022 hadden, behielden.

De uitstoot van de cementindustrie neemt aanzienlijk toe. Vier van de vijf bedrijven met de grootste relatieve toename van uitstoot in 2023 waren cementbedrijven: Holcim Group, Heidelberg Materials, UltraTech Cement en CRH, waarbij cementuitstoot de grootste relatieve stijging onder de vier soorten grondstoffen liet zien. Dit benadrukt het cruciale belang van inspanningen om de industrie wereldwijd te decarboniseren.

Het afgelopen jaar was de Carbon Majors-database een instrumenteel onderdeel van toeschrijvingsonderzoek gericht op het bevorderen van klimaatverantwoording over de hele wereld. De database is met name nuttig gebleken voor regionale overheden en gemeenschappen die schade hebben ondervonden van klimaatverandering en die bedrijven verantwoordelijk willen houden voor hun bijdrage aan klimaatschade. Het meest opvallende is dat Carbon Majors in de VS wordt gebruikt als bewijsbron ter ondersteuning van de Climate Superfund-wetten in Vermont (aangenomen in mei 2024) en New York (aangenomen in december 2024), met soortgelijke voorstellen in verschillende stadia in ten minste vijf andere staten. Onderzoekers hebben de database ook gebruikt om de rol van fossiele brandstofbedrijven te kwantificeren bij het intensiveren van extreme hittegolven, terwijl juridische belangenbehartigingsgroepen deze hebben aangehaald ter ondersteuning van mogelijke strafrechtelijke aanklachten tegen leidinggevenden van fossiele brandstoffen voor roekeloos gevaar. Daarnaast is de database aangehaald in regelgevende acties, zoals de klacht van ClientEarth tegen BlackRock voor het misleiden van investeerders.

Grootste uitstoters

De vijf grootste staatsbedrijven die CO₂ uitstoten, Saudi Aramco, Coal India, CHN Energy, National Iranian Oil Co. en Jinneng Group, waren verantwoordelijk voor 17,4% van alle CO₂-uitstoot in 2023 (7,4 GtCO₂e). Opvallend is dat Coal India, CHN Energy, National Iranian Oil Co en Jinneng Group allemaal hun uitstoot in 2023 hebben verhoogd ten opzichte van 2022.

De vijf grootste private bedrijven die CO₂ uitstoten, ExxonMobil, Chevron, Shell, TotalEnergies en BP, waren verantwoordelijk voor 4,9% van de wereldwijde CO₂-uitstoot in 2023 (2,2 GtCO₂e).

De Carbon Majors-dataset beslaat emissies van 1854 tot 2023 en laat zien dat 67,5% van de door de mens veroorzaakte industriële CO₂-emissies sinds de industriële revolutie kan worden herleid tot 180 bedrijfs- en staatsproducerende entiteiten in de database. In deze periode waren slechts 26 entiteiten verantwoordelijk voor meer dan een derde van de wereldwijde CO₂-emissies. Deze laatste update bevat ook nieuw uitgesplitste kolenemissies van China, Rusland, Tsjechië, Polen, Oekraïne en Kazachstan, die voorheen alleen op nationaal niveau werden gerapporteerd.