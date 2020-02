Captain Fanplastic komt naar Nederland

De sprintdagen van de SDG-Challenge zijn in volle gang. Deze challenge inspireert en mobiliseert studenten en organisaties om samen te werken aan de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. Naast de focus op studenten, lanceert Soapbox een nieuw project om kinderen – vanaf de basisschool – kennis te laten maken met de SDGs: Captain Fanplastic, een (in Zuid-Afrika ontwikkeld) basisschoolprogramma gericht op gedragsverandering bij kinderen rondom het gebruik van plastic. Onlangs is er een succesvolle pilot gedraaid op de Crescendo Basisschool in Amsterdam. Daarmee is Captain Fanplastic ready to set sail in Nederland!

Why?

Ieder jaar belandt 8 miljard kilogram van dit plastic in onze oceanen als gevolg van menselijke activiteiten. Slechts 9% van het plastic afval wordt wereldwijd gerecycled. Het doel van Captain Fanplastic is een milieuvriendelijke en bewuste levensstijl voor kinderen in Nederland. Hiermee draagt het bij aan de Sustainable Development Goals en werkt het aan het gezamenlijke doel om het zwerfafval in Nederland te reduceren.

How?

Captain Fanplastic combineert storytelling, creativiteit en gamification om kinderen uit groep 4 en 5 bewust te maken van de impact en waarde van plastic. Het verhogen van de milieu-geletterdheid en het laten nadenken over hun gebruik van plastic stimuleert kinderen om hun afval te scheiden en te recyclen. De focus ligt hierbij op een vriendelijke kapitein, Captain Fanplastic, die hun de 5 Rrrrr’s uitlegt:

Refuse (weiger) Reduce (verminderen) Reuse (hergebruiken) Repurpose (herbestemmen) Recycle

What?

Het programma start met de offline kick-off. Deze ochtend – volledig gefaciliteerd door de Captain Fanplastic Crew van Soapbox – bestaat uit vier onderdelen: storytelling, leren, creativiteit en clean-up. Deze onderdelen zorgen voor een nieuwe manier van denken: #NoTrashButTreasure. De e-learnings die gedurende het schooljaar hierop voortborduren, richten zich op het behoud van deze mind-set en een duurzame community. Dit schoolprogramma wordt in samenwerking met Nederlandse basisscholen uitgevoerd in opdracht van diverse organisaties. Interesse in het aanbieden van het Captain Fanplastic programma aan een basisschool? Of benieuwd naar andere opties (maatwerk mogelijk)? Neem een kijkje op de website www.captainfanplastic.com