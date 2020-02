Canon Production Printing gunt duurzame inrichting nieuw hoofdkantoor aan Gispen

Na een uitgebreide marktoriëntatie is Gispen geselecteerd als leverancier voor de inrichting van het nieuwe hoofdkantoor van Canon Production Printing in Venlo. In mei 2020 verhuizen alle medewerkers naar de nieuwe locatie. Gispen verzorgt al het losse meubilair; van de werk- en vergaderplekken tot auditorium, boardroom en buitenruimte. Deels nieuwe producten, deels bestaand meubilair dat Gispen revitaliseert – duurzaamheid was een belangrijk criterium voor Canon.

Eind 2019 tekenden Canon Production Printing en Gispen de samenwerkingsovereenkomst. In mei 2020 zal het eindresultaat te bewonderen zijn: dan is het nieuwe hoofdkantoor in Venlo klaar én duurzaam ingericht. Het nieuwe pand, een open en transparant vierkant gebouw met zeven verdiepingen, is ontworpen door architectenbureau Broekbakema en ligt middenin het groen.

De realisatie van het nieuwe interieur is op dit moment volledig voorbereid. Er is een hele goede samenwerking ontstaan tussen Gispen, Canon, Brink Management/Advies en M+R Interior Architecture.

Concrete eisenlijst

Egbert Bos, accountmanager bij Gispen: ‘De duurzame inrichting die Canon voor ogen heeft, sluit mooi aan bij de groene omgeving van het nieuwe hoofdkantoor. We kijken naar hergebruik en revitalisatie van het bestaande meubilair en combineren dat met nieuwe, duurzaam ontworpen Gispen producten. Duurzaamheid is namelijk niet alleen voor ons maar ook voor Canon heel belangrijk. Al in de uitvraag had Canon een zeer concrete en heldere lijst met eisen op dat gebied.’

Circulaire bewijslast

Eric Knorr, Facility Accountmanager en locatiemanagement HQ Venlo: ‘Natuurlijk is het kostenaspect belangrijk. Maar wij hechten er ook veel waarde aan dat onze inrichtingspartner onze visie op sustainability en duurzaamheid deelt. Hoe circulair denken en werken ze én kunnen ze concrete bewijslast daarvan leveren? Dat gaat van duurzaam hout gebruiken en eisen aan textielgebruik tot aantoonbaar werken met gerecyclede materialen en eenvoudig kunnen scheiden van materialen. Gispen kon al onze eisen onderbouwen. Inclusief de bijbehorende certificeringen.’

Bestaand meubilair – ook design klassiekers – gerevitaliseerd

Gispen levert al het losse meubilair voor het nieuwe hoofdkantoor en verzorgt het kabelmanagement voor de werkplekken en vergaderopstellingen. Alle werkplekken zijn zit-sta; vitaal werken heeft de aandacht. Naast circa 400 nieuwe bureaustoelen revitaliseert Gispen 200 bestaande bureaustoelen. Voor de overlegruimtes krijgen circa 50 vergadertafels een upgrade, zodat deze opnieuw ingezet kunnen worden. Daarnaast gaat Gispen 100 bestaande Ahrend 320 vergaderstoelen volledig revitaliseren.

Egbert Bos: ‘De stoelen krijgen een nieuwe poedercoating en we voorzien de zitting en rugleuning van een nieuwe stoffering. Ook heel mooi om te mogen doen: Gispen gaat 15 Cassina Utrecht fauteuils herstofferen. Deze design klassiekers had Canon al in huis en worden straks verdeeld over de verschillende etages.’

Sterke eenheid

Kenmerkend in het nieuwe gebouwontwerp zijn de Green Plaza’s: groene binnenpleinen van twee etages hoog, waar medewerkers elkaar kunnen ontmoeten voor (informeel) overleg. Hier wordt meubilair uit de bestaande kantines hergebruikt in combinatie met nieuw meubilair van Gispen.

Eric Knorr: ‘Gispen denkt goed mee met onze binnenhuisarchitect. En heeft bovendien goede suggesties over slim hergebruik van meubilair; wat is nog toepasbaar, wat komt waar én hoe creëren we eenheid? Daar vind ik Gispen heel sterk in. Ook bij wijzigingen, want die zijn er al geweest, zijn we continu constructief met elkaar in gesprek. Ik kijk al verheugd uit naar het vervolg van de samenwerking.’