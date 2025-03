Campus Hambaken, gevestigd in de wijk De Hambaken in Den Bosch, is uitgebreid met een revolutionair kantoorconcept: Campus Hambaken Timber. Dit duurzame kantoorgebouw van bijna 4.000 m² is gemaakt van hout en staat symbool voor het kantoor van de toekomst. Campus Hambaken Timber toont aan dat een duurzaam en modulair kantoorgebouw tegen gelijke kosten kan worden gebouwd als een regulier gebouw, met de voordelen van een extreem laag energieverbruik, een lage carbon footprint en een eenvoudig aanpasbare indeelbaarheid.

Campus Offices

Beide kantoorgebouwen zijn onderdeel van Campus Offices, een kantoorconcept dat een werkomgeving biedt die zich aanpast aan de ontwikkelingen, wensen en behoeften van de huurders. Campus Offices biedt gedeelde faciliteiten en voorzieningen, waaronder een sociaal hart met informele ontmoetingsplaatsen, werkplekken, co-working space, vergader- en lunchruimtes. Huurovereenkomsten worden gesloten voor zowel bepaalde als onbepaalde tijd met een opzegtermijn gebaseerd op de grootte van de gehuurde ruimte. Ook de kantoorinrichting kan worden geregeld, zodat gebruikers zich nergens zorgen over hoeven te maken.

“We onderscheiden ons van andere huurders door veel persoonlijke aandacht te besteden aan onze gebruikers. Zij komen naar ons kantoor voor de interactie en we investeren hierin veel geld. Om locaties met veel gedeelde faciliteiten rendabel te maken, hebben we een omvang nodig van ongeveer 10.000 m². Dat was ook een reden om Campus Hambaken van 7.500 m² uit te breiden. Bovendien had de kavel, die wij in eigendom hebben, ontwikkelpotentie. In samenwerking met ons zusterbedrijf HOLD hebben we onderzocht hoe waarde kon worden gecreëerd door nieuwbouw te realiseren met een duurzaam gebouw”, aldus Christiaan Huijg, Managing Partner van Campus Offices.

Een gebouw dat je kunt oogsten

Het uitgangspunt van het concept, ontworpen en gerealiseerd door HOLD, was een houten gebouw dat ook betaalbaar is. Het moet concurreren met de traditionele bouw, zodat mensen een keuze hebben tussen een traditioneel gebouwd gebouw en een duurzaam gebouw zonder dat er een verschil is in de kosten. “We wilden de markt laten zien hoe het anders kan en kwamen met een pilot. Voor Campus Offices was dit een logische stap. Het past binnen de huidige tijdsgeest waarin duurzaamheid, flexibiliteit en circulair bouwen steeds belangrijker worden”, vertelt Bart Slettenaar, directeur van HOLD.

Het resultaat is een modulair houten kantoorpand met veel repeterende onderdelen. Alle techniek (klimaatbeheersing en elektravoorziening) staat los van de constructie en die bevindt zich aan het plafond. Wanden zijn eenvoudig te plaatsen en te verwijderen, omdat er geen rekening gehouden hoeft te worden met installaties en het aanpassen daarvan. Vanwege de vaste maatvoering kunnen de systeemwanden hergebruikt worden op andere locaties worden; zowel in het gebouw zelf als andere toekomstige HOLD-gebouwen. Het gebouwconcept bestaat uit een centrale kern waaraan vleugels gekoppeld kunnen worden in 3 richtingen. Hierbij wordt uitgegaan van maximaal 5 vloerlagen om de stabiliteit van de houtbouw te kunnen garanderen.

“Dit flexibele gebouwconcept kan volledig worden afgestemd op de wensen van de opdrachtgever en de veranderende wensen van de gebruikers. Het is niet in beton gegoten en er kan ook weer een stukje af of aan.” De gevel kan op talloze manieren afgewerkt worden, zodat elk gebouw uniek is.

“De levensduur van een gebouw is gemiddeld 40 jaar. Wij hebben gekeken hoe je dit kunt verlengen. Het resultaat is een flexibel gebouw dat je kunt aanpassen en wanneer het verplaatst moet worden, vrijwel alle onderdelen hergebruikt kunnen worden voor een nieuw gebouw. Het HOLD-gebouw is beschikbaar voor €1.800 per m² b.v.o. en kan aan het einde van de levensduur als waardevolle grondstoffen worden geoogst.”

Baanbrekend concept

Campus Hambaken Timber is inmiddels opgeleverd en wordt momenteel ingericht en gestyled. De eerste geïnteresseerde partijen hebben zich al gemeld. De verhuur van de kantoorruimte vindt plaats via CBRE en Zuiderlink Real Estate.

“Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Niet alleen vanwege de ESG-wetgeving, maar ook vanuit hun eigen overtuiging. Met Campus Hambaken Timber spelen we hierop in en gaan we nog een stap verder. Het gebouw is uitzonderlijk energiezuinig met een verbruik van slechts 39 kWh per vierkante meter per jaar, ruim onder de Paris Proof norm van 70 kWh. We beschikken over energielabel A++++, een bewijs van onze inzet voor duurzaamheid. Het vurenhouten interieur en het goede klimaat zorgen voor een comfortabele en prettige werkomgeving”, zegt Lobke Wolberink, commercieel manager van Campus Offices. Huurders kunnen gebruik maken van alle faciliteiten en beschikken over een speciale app voor toegang tot ruimtes, werkplekken en vergaderruimtes, parkeerplekken kunnen worden gereserveerd. Via dezelfde app kunnen gebruikers tevens de zonwering bedienen en de verwarming beïnvloeden. “We bieden met Campus Hambaken Timber onze persoonlijke benadering binnen een baanbrekend concept.”

Duurzame ambities

Campus Offices heeft 19 gebouwen op 6 locaties in Nederland en wil groeien. “We kijken naar mogelijkheden in de Randstad, waarbij we bestaande gebouwen kunnen verduurzamen, bijvoorbeeld met een klimaatinstallatie zoals in Timber”, zegt Christiaan Huijg. “We hebben uitdagingen door regelgeving en vergunningen. In Enschede willen we uitbreiden met een Timberconcept, maar eerst moeten we een huurder vinden. Als dit lukt, kunnen we binnen een jaar het kantoorgebouw opleveren. Dat is gelukt bij ons pilotproject. De tweede zou wellicht nog sneller kunnen. Dat gebouw hoeft niet dezelfde uitstraling te hebben. Er zijn veel mogelijkheden om de buitenzijde te differentiëren, zodat je niet overal dezelfde eenheidsworst krijgt, maar wel dezelfde voordelen, kwaliteiten en service en voorzieningen op hoog niveau.”

Fotografie: Wiegerdam Fotografie