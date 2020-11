Campagne voor statiegeld op blikjes van start: Yes We Can

De 1.087 leden van de Statiegeldalliantie vragen de Nederlandse en Belgische regering sinds 2017 om de invoering van statiegeld. Sindsdien is er zowel in Nederland als in België op politiek niveau al vooruitgang geboekt richting statiegeld. Om de politici het laatste motiverende zetje te geven zodat statiegeld er echt komt, lanceert de Statiegeldalliantie nu een positieve en kleurrijke campagne, genaamd “Yes We Can!”. Met deze enthousiaste slogan moedigen al meer dan honderd gemeenten, bedrijven en organisaties actief de Nederlandse en Belgische politici aan om hun plannen voor statiegeld snel vast te leggen in wetgeving en daarmee statiegeld daadwerkelijk in te voeren. Statiegeld op alle plastic flessen én blikjes? Yes We Can!

Onder meer de Nederlandse organisaties LTO, Consumentenbond, ASN Bank en Triodos Bank doen aan de campagne mee.

8 op de 10 Nederlanders willen dat er statiegeld op blikjes komt. Bij de politici in de Tweede Kamer en het kabinet is heel veel goede wil om, na de plastic flesjes, ook statiegeld op blikjes in te voeren. Samen met gemeenten, organisaties en bedrijven moedigen we de politici daarom aan om nu door te pakken en snel te besluiten voor statiegeld op blikjes.

Dit kan zelfs nog deze regeerperiode. Het beslismoment staat gepland voor het najaar 2021. Maar de tellingen door Rijkswaterstaat tonen nu al dat het aantal blikjes in de natuur niet daalt, maar sterk stijgt met 19 procent. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven verklaarde in het Algemeen Dagblad van 11 november dat om die reden overwogen kan worden om de beslissing begin 2021 te nemen! Een vergelijkbare vervroeging van het besluit gebeurde in april ook voor statiegeld op kleine plastic flessen. We vragen dat het kabinet dit nu ook voor de blikjes doet. Statiegeld op blikjes? Yes We Can!