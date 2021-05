C&A breidt digitale en duurzame productie uit in het hart van Europa

Fashion retailer C&A opent in het najaar van 2021 haar Factory for Innovation in Textiles (C&A’s FIT) in Mönchengladbach. Op de nieuwe locatie zal de volgende generatie duurzame mode worden ontwikkeld en geproduceerd, en dit met de nieuwste technologieën. Voor de implementatie werkt C&A momenteel onder meer samen met de Niederrhein University of Applied Sciences, de Textile Academy NRW (Noordrijn-Westfalen), RWTH Aachen University en verschillende startende bedrijven. “Samen met onze partners willen we nieuwe standaarden stellen in de textielproductie. We zijn verheugd om weer in het hart van Europa te produceren. C&A’s FIT combineert de digitalisering van processen met duurzaamheid en creëert nieuwe standaarden voor wereldwijde productie ”, aldus Giny Boer, de CEO van C&A Europa.

C&A’s FIT zal zich in eerste instantie richten op de productie van jeans. C&A is één van de Europese marktleiders op dit gebied en heeft de afgelopen jaren nieuwe normen gesteld: in 2018 ontwikkelde het bedrijf ’s werelds eerste jeans met Cradle to Cradle (C2C™) Gold-level certification. Dit werd in 2020 gevolgd door de Platinum certification of the Beluga jeans.

Het bedrijf wil nu haar duurzame succesverhaal in C&A’s FIT voortzetten door sterk geautomatiseerde processen in het naaiatelier en de wasserij te integreren. C&A’s FIT gaat samen met de Textile Academy NRW zo’n 100 medewerkers aanwerven en opleiden om op de moderne, CO₂-neutrale locatie te werken. In eerste instantie zullen er in Mönchengladbach ongeveer 400.000 jeans per jaar worden geproduceerd, om later uit te breiden tot 800.000. De eerste broek zal in 2022 beschikbaar zijn. “C&A’s FIT wordt meer dan alleen een lab voor prototypes. Het gaat om produceren in grotere hoeveelheden. Duurzame mode kan niet zomaar een nicheproduct zijn ”, zegt Boer.

“De investering van C&A onderstreept dat de textielindustrie hier – in het hart van Europa – weer nieuwe impulsen genereert”, zegt Rolf Königs, voorzitter van de Association of the Rhenish Textile and Clothing Industry. Daarnaast zegt Detlef Braun van de Textile Academy NRW dat de toewijding van C&A “een belangrijke ontwikkeling is voor de textielindustrie in onze regio en een teken dat er nog andere innovatieve projecten komen”. De textielproductie en -handel bloeiden ooit in het Nederrijngebied. Nu, na decennia waarin belangrijke delen van de textielindustrie de regio hebben verlaten, ontstaan er nieuwe kansen voor het op technologie, academisch en op onderzoek gerichte gebied.

“Met C&A hebben we een bedrijf dat door de jaren heen tal van initiatieven heeft geleid op het gebied van duurzaamheid. We zitten al lang in een intensieve uitwisseling en zijn er trots op dat de industriële werkplek van de toekomst voor onze deur werkelijkheid wordt. Studenten en onderzoekers uit Mönchengladbach en Aken zijn enthousiast: fast fashion is out, FIT fashion is in ”, zegt professor dr. Maike Rabe, Head of the Research Institute for Textiles and Clothing aan de Niederrhein University of Applied Sciences.