De burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, opende vandaag op het Jaarbeursplein in Utrecht de Nederlandse communicatieportal voor Global We for Climate Action. De portal staat in live verbinding met portals in 25 andere landen en is bedoeld om mensen met elkaar in gesprek te laten gaan over het klimaat.

Dezelfde problemen, andere omstandigheden

Burgemeester Dijksma ging live in gesprek met klimaatactivisten via de portal in Mumbai. Dit deed zij samen met cabaretier en klimaatactivist Dolf Jansen en Aniek Moonen, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging.

Aniek Moonen, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging: “Heel bijzonder om levensecht en rechtstreeks met mensen in Mumbai in gesprek te gaan en te ontdekken dat we met dezelfde problemen te maken hebben. Dat terwijl we in werkelijkheid duizenden kilometers van elkaar vandaan zijn. We hadden het bijvoorbeeld over hun probleem met de enorme vervuiling van de rivieren door wegwerpplastic; datzelfde probleem moeten wij hier ook tackelen. Door oplossingen te delen, kunnen we problemen effectiever oplossen.”

Nederland in de frontlinie van klimaatverandering

Global We for Climate Action is een programma van The Museum for the United Nations / UN-live en wordt ondersteund door IKEA Foundation. Doel van het programma is mensen die aan de frontlinie van de klimaatverandering staan, een podium te geven in het internationale klimaatdebat.

Het klinkt misschien gek dat een land als Nederland als een van de landen in de frontlinie van klimaatverandering gezien wordt. Maar ook ons land, waarvan 26% onder zeeniveau ligt, is kwetsbaar voor klimaatverandering.

Per Heggenes, CEO van IKEA Foundation: “Iedereen op onze planeet heeft te maken met klimaatverandering. De portals zorgen dat zoveel mogelijk ‘gewone’ mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan en hun zorgen en ideeën kunnen delen. We willen al die verschillende stemmen laten horen en laten meetellen in de aanpak van klimaatverandering.”

Het grootste gesprek over klimaatverandering

Deelnemers uit Mumbai in gesprek met Dolf Jansen en Aniek Moonen over wat zij merken van klimaatverandering in hun omgeving en wat zij daaraan doen. (foto Stijn Rademaker/ Global We for Climate Action)

Nederland is de 23e portal die is aangesloten op het Global We for Climate Action netwerk. Andere landen met een portal zijn onder meer Barbados, Brazilië, Colombia, Indonesië, Irak, Mali, Mexico, Nigeria, Palestina, Polen en Zuid-Afrika.

Molly Fannon, CEO van UN-live: “Global We gaat over het samenbrengen van zoveel mogelijk mensen, vanuit alle lagen van de samenleving en wereldwijd, in het gesprek over klimaatverandering. Klimaatleiders vind je overal ter wereld en die in Nakivale, Oeganda, zijn net zo belangrijk als die van formele leiders in Den Haag of New York.”

Dagelijks vinden er live connecties tussen de portals plaats. Tot eind april 2023 worden honderden gesprekken vanaf de 25 locaties opgenomen en geanalyseerd. Gespreksbegeleiders van de portals werken hierin samen met een team van non-profitorganisatie Cortico, MIT CCC (Center for Constructive Communication) en het team van UN-live.

En natuurlijk afscheid nemen met een selfie! (foto Stijn Rademaker/ Global We for Climate Action)

Locatie en programma

De Global We-portal in Utrecht staat tot 1 maart op het Jaarbeursplein en verhuist daarna naar het Berlijnplein in Leidse Rijn (Utrecht). Meer informatie over deelname is te vinden op Museum for the United Nations – Join the Global We – https://www. museumfortheunitednations.com/ globalwe

Foto bovenaan: Met een brede zwaai openen burgemeester Sharon Dijksma en cabaretier Dolf Jansen de Nederlandse Global We-portal voor Aniek Moonen, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. De portal staat nog tot 1 maart op het Jaarbeursplein en verhuist daarna naar het Berlijnplein in Utrecht. Vlnr Per Heggenes, Molly Fannon, Sharon Dijksma, Dolf Jansen en Aniek Moonen. (foto Stijn Rademaker/ Global We for Climate Action)