Burg Group, internationaal producent van natuurazijn en limonadesiroop, heeft de B Corpcertificering behaald voor al haar locaties wereldwijd. Met 99,3 punten zit het familiebedrijf ruim boven de vereiste ondergrens van 80 punten en benadrukt het zijn inzet voor verantwoord ondernemen. Voor Burg Group is de certificering zeker niet een eindstation, maar een bevestiging van de ingeslagen koers en een motivatie om daarin verder te gaan.

B Corp™

Het familiebedrijf is trots om met deze certificering een nieuwe mijlpaal te kunnen onderstrepen in zijn duurzaamheidsambities. De B Corp-certificering wordt wereldwijd toegekend aan bedrijven die voldoen aan geverifieerde standaarden op het gebied van sociale impact, milieu, transparantie en verantwoord ondernemerschap. “Wij hebben al vele stappen genomen om zoveel mogelijk positieve impact te maken met ons productieproces, zowel op sociaal als milieugebied. Met onze B Corp-certificering behoren wij nu tot meer dan 10.000 bedrijven die een wereldwijde beweging leiden richting een inclusieve, rechtvaardige en regeneratieve economie. Burg staat voor Restoring Natural Living en het behalen van deze certificering is daarin een belangrijke mijlpaal”, vertelt Andrea Bolhuis, sustainability manager.

Certificering versterkt duurzaamheidsresultaten

Het behalen van de certificering is zeker geen eindpunt, maar het sluit perfect aan bij de duurzaamheidsresultaten die Burg Group de afgelopen 10 jaar heeft behaald. Een belangrijk onderdeel van de aanpak zit in het productieproces. De scope 1 en 2 emissies zijn inmiddels al met meer dan 90 procent teruggebracht. Tijdens de fermentatie van natuurazijn komt warmte vrij die wordt gebruikt om bedrijven en huishoudens in Heerhugowaard te verwarmen. Hernieuwbare elektriciteit wordt opgewekt met zonnepanelen in de fabrieken in Nederland en Tsjechië.

Duurzame producten

Burg Group werkt actief aan duurzamere producten en verpakkingen. Zo wil het familiebedrijf uiterlijk 2030 volledig overstappen op natuurlijk schoonmaakazijn. Verschillende siropen en azijn zijn biologisch gecertificeerd. Daarnaast wordt het aandeel gerecyclede materialen in verpakkingen stapsgewijs verhoogd. In 2025 bestonden de verpakkingen van de Burg eigen merken uit 77% rPET en 43% bij private-labelproducten. In verschillende fabrieken is geïnvesteerd in efficiëntere productie en lichtere verpakkingen om materiaalgebruik verder te reduceren.

Goed werkgeverschap en lokale betrokkenheid

Naast milieuprestaties werd Burg Group in de B Corp-beoordeling gewaardeerd voor sociale aspecten: goede arbeidsvoorwaarden, hoge medewerkerstevredenheid en samenwerkingen met lokale leveranciers. De betrokkenheid van de familie Bakker als eigenaarsfamilie speelde eveneens een rol in de beoordeling.

Positieve impact met natuurazijn

Ook in zijn producten ziet Burg Group kansen om bij te dragen aan maatschappelijke uitdagingen. Als trotse partner van de Nierstichting stimuleren ze zoutreductie in voeding door azijn in te zetten als smaakmaker. Daarnaast ontwikkelt het duurzame producten op basis van natuurazijn voor gebruik in huis en tuin. Met zes productielocaties in Europa en één in de Verenigde Staten wil Burg Group de komende jaren verder groeien, met behoud van zijn inzet voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering. “Onze ambitie is helder: we willen laten zien dat groei en positieve impact voor mens en planeet hand in hand kunnen gaan. B Corp is daarin geen label, maar een extra motivatie”, besluit Patricia Surendonk, CEO.