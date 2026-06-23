Interstellar is nu officieel een Certified B Corporation™. Daarmee maakt de IT-dienstverlener deel uit van een wereldwijde beweging van bedrijven die door B Lab zijn beoordeeld op sociale en ecologische prestaties, transparantie en verantwoordelijkheid. De certificering onderstreept de ambitie van Interstellar om technologie niet alleen in te zetten voor digitale vooruitgang, maar ook voor positieve impact op medewerkers, klanten, partners en de samenleving.

Het behalen van de B Corp™-certificering valt samen met een periode van sterke groei en verandering binnen Interstellar. In de afgelopen jaren werden meerdere bedrijven samengebracht, met verschillende locaties, teams en werkwijzen. Juist in die context vroeg het certificeringstraject om scherpe keuzes, gezamenlijke verantwoordelijkheid en een duidelijke manier van werken.

Impact als rode draad

“Deze certificering is voor ons geen los project, maar een bevestiging van de richting die we samen opgaan,” zegt John de Hoop, Lead Impact & Sustainability en kartrekker van het certificeringstraject. “B Corp™ dwingt je om kritisch te kijken naar hoe je als organisatie waarde creëert: voor klanten en aandeelhouders, maar ook voor medewerkers, partners, leveranciers en de omgeving waarin je actief bent. Dat past bij hoe wij naar ondernemerschap kijken.”

Volgens Maarten van Montfoort, CEO van Interstellar, is de certificering vooral een startpunt voor verdere verbetering. “We zijn trots dat we nu B Corp™ Certified zijn, maar dit is geen eindpunt. Het helpt ons om bewuster te blijven kiezen: hoe we groeien, hoe we samenwerken en welke impact we maken met technologie. Dat wordt ook steeds belangrijker voor onze medewerkers, voor talent op de arbeidsmarkt en voor klanten die bewust kijken met wie ze samenwerken. Niet als aparte duurzaamheidsagenda, maar als onderdeel van wie we zijn en hoe we ons bedrijf willen bouwen.”

Inclusief, eerlijk en toekomstbestendig

Tessa van Soest, Executive Director B Lab Benelux: “De B Corp™ -certificering is geen formaliteit; je doorloopt een grondige toets op alles van governance tot je impact op mens en milieu. Dat Interstellar de B Corp™ lat haalt in een sector die vooral op snelheid en schaal stuurt, zegt veel over de keuzes die het bedrijf maakt. Ze laten zien dat je technologie en verantwoordelijk ondernemerschap niet hoeft te scheiden. Daarmee geven ze een signaal af dat hard nodig is in deze sector en zijn ze een waardevolle toevoeging aan de groeiende groep B Corp™ bedrijven.”

Met de B Corp™-certificering sluit Interstellar zich aan bij een internationale gemeenschap van bedrijven die werken aan een inclusievere, eerlijkere en toekomstbestendigere economie. Voor Interstellar betekent dit dat impact, transparantie en verantwoordelijkheid structureel worden meegenomen in de manier waarop de organisatie groeit, samenwerkt en technologie inzet.